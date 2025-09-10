Улицу Курманджан Датки в Бишкеке открыли после реконструкции

Для движения транспорта открыт шестиполосный участок улицы Курманжан Датки — от проспекта Чуй до улицы Фрунзе. Работы завершены с опережением графика на 50 дней, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Движение от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу полностью возобновлено.

«Мэр города Айбек Джунушалиев лично осмотрел реконструированный участок и пообщался с жителями. Он отметил, что муниципалитет выполнит все обязательства, данные во время демонтажа препятствующих объектов», — говорится в сообщении.

В ходе реконструкции выполнены следующие работы:

полностью обновлены теплотрассы от улицы Фрунзе до улицы Салиева;

ширина проезжей части увеличена с 12–16 до 21 метра;

уложено два слоя асфальта;

установлены новые бордюры и дорожные знаки.

Дополнительно планируется:

строительство тротуаров шириной 3 метра;

устройство велодорожки шириной 2 метра;

обустройство ирригационных лотков по обе стороны улицы;

создание зеленой зоны.

Мэр также поручил ускорить строительство тротуаров, велодорожки, остановок и установку уличного освещения.

Напомним, согласно контракту, завершение реконструкции было запланировано на 30 октября 2025 года. Однако для удобства горожан работы выполнены досрочно.