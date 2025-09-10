11 сентября: где в Бишкеке отключат свет

В столице возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», 1;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Куренкеева, Кирпичной, Древесной, Абдыкадырова, переулок Эстонский;
- 9.30-18.30 — отрезки улиц Белорусской, Юнусалиева, Сувамбердиева;
- 9.00-17.00 — отрезки проспекта Айтматова, микрорайон «Джал», 9, улицы Ахунбаева, Малдыбаева, микрорайон «Джал-23», село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская), жилмассив «Жениш», улица Урицкого, 34;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Малдыбаева, Абая;
- 8.00-20.00 — жилмассивы «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-5 — Ак-Бата-20), «Келечек» (улицы Келечек-4 — Келечек-15), «МТФ-2» (улицы МТФ-2, 17-19), «Нур» (улицы 1-9, Айманбетова), село Маевка;
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Кирпичной, Древесной, Чуйской, Осмонкула;
- 12.00-16.30 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-35).