В Бишкеке 11 сентября небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +27 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», 1;

9.30-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Куренкеева, Кирпичной, Древесной, Абдыкадырова, переулок Эстонский;

9.30-18.30 — отрезки улиц Белорусской, Юнусалиева, Сувамбердиева;

9.00-17.00 — отрезки проспекта Айтматова, микрорайон «Джал», 9, улицы Ахунбаева, Малдыбаева, микрорайон «Джал-23», село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская), жилмассив «Жениш», улица Урицкого, 34;

9.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Малдыбаева, Абая;

8.00-20.00 — жилмассивы «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-5 — Ак-Бата-20), «Келечек» (улицы Келечек-4 — Келечек-15), «МТФ-2» (улицы МТФ-2, 17-19), «Нур» (улицы 1-9, Айманбетова), село Маевка;

9.00-12.00 — отрезки улиц Кирпичной, Древесной, Чуйской, Осмонкула;

12.00-16.30 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-35).

10-11 сентября — район, ограниченный улицами Алыбаева, Кривоносова, Тойгонбаева, Тимура Фрунзе.

Не будет горячей воды:

9.00-18.00 — улицы Гоголя, 114, 116, 116/1, 116/2, 179, 191; Фрунзе, 428б, 423, 425; Жумабека, 79/164; Семашко, 5, 7, 9;

9.00-16.00 — улицы Шопокова, 119; Ибраимова, 108а, 108б, 181, 146а, 146; проспект Чуй, 151; улицы Огонбаева, 222; Абдахманова, 199; Усенбаева, 140; Кузнечная крепость, 487 (баня № 2).

У кого намечается той

Таалайбек Сарыбашов

Родился 11 сентября 1971 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Эрнисбек Ормоков

Родился 11 сентября 1981 года. Мэр города Джалал-Абада.

Памятные даты

Cовершен террористический акт в Нью-Йорке

11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета, управляемые террористами. В результате чего обе башни обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Четвертый разбился в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибло более 3 тысяч человек, около 6 тысяч ранено, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских, благодаря усилиям которых удалось спасти около 30 тысяч человек.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Толомуш Океев

Фото из личного архива семьи Океевых. Толомуш Океев

В 1935 году в селе Боконбаево родился советский кыргызский кинорежиссер, сценарист Толомуш Океев. Народный артист СССР (1985).

Огромную известность во всем мире получили снятые им художественные фильмы «Небо нашего детства» (1966), «Поклонись огню» (1972), «Лютый» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Улан» (1977), «Золотая осень» (1980), «Потомок белого барса» (1984), «Миражи любви» (1986). Картины Толомуша Океева талантливы, отличаются оригинальностью, глубоким психологизмом.

Создал первую частную киностудию в Кыргызстане «Келечек».

Толомуш Океев — лауреат премии Ленинского комсомола Киргизии, Госпремии КР, заслуженный деятель искусств Казахстана, заслуженный деятель культуры Польской Народной Республики.

Умер 18 декабря 2001 года.

Родился народный писатель Самсак Станалиев

Фото из интернета. Самсак Станалиев

Самсак Станалиев родился 11 сентября 1950-го в селе Жазы-Кечуу Токтогульского района Джалал-Абадской области. Поэт, прозаик, критик, публицист, переводчик.

В 2000-2001 годах принимал участие в качестве редактора в издании энциклопедии «Кыргызстан», посвященной 10-летию независимости КР. С 2001-го работал обозревателем газеты «Кыргыз Туусу». В 2005-2011 годах был главным редактором газеты «Адабий Ала-Тоо», в 2019-2021 годах — главным редактором ежемесячного литературного журнала «Ала-Тоо».

Самсак Станалиев являлся членом Союза писателей СССР с 1989-го. Он автор 12 поэтических и прозаических книг, более 250 литературных, научных и критических статей, а также статей и исследований о жизни и творчестве Сыдыка Карачева, Касыма Тыныстанова, Джоомарта Боконбаева, Джусупа Турусбекова, Туголбая Сыдыкбекова и других, один из авторов детских энциклопедий «Токтогульский район» (2005), «Что это, кто это?» (1987, 2004).

Также автор книг на кыргызском языке. Некоторые из его произведений переведены на русский, украинский, казахский и турецкий языки.

Ушел из жизни 12 июня 2024 года.

Куда сходить