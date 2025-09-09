10 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.30 — переулок Витебский, отрезки улиц Сеченова, Елебесова, Маяковского, микрорайон «Кок-Жар», 23;

9.00-15.00 — улицы Турусбекова, Шевченко, Чуйкова, Боконбаева, Уметалиева;

9.00-17.00 — улица Московская, 100, отрезки улиц Исанова, Пушкина, Гагарина, 2-я линия, 3-я линия, Джунусалиева, Власова, Очаковской, 9 Января, переулок Барабинский, село Мраморное (улица Новая), улица Урицкого, 32в;

9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-49 — Чуй-54);

10.00-17.00 — село Маевка (улицы Курманалиева, Октябрьская, Садовая, Молодая Гвардия).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Малиновка (улицы Подгорная, Центральная, Малиновая, Дачная, Набережная, Оро-Баши, дачи «Горный воздух»), Кашка-Суу (улицы Озгоруш, Медерова, Ала-Арчинская, Эркин, Достук, Актам, Школьная, дачи «Наука», «Восход», «Кашка-Суу»), Карла Маркса (улицы Пушкина, Шопокова, Набережная), Васильевка (улицы Солто-Ата, Комсомольская, Верхняя, переулок Почтовый, улица Октябрьская), Лебединовка (улицы Мичурина, Калинина, Колхозная), Аламедин (улицы Панфилова, Алма-Атинская, Фабричная, тупик Кавказский, Фабричный, Чугуева, Логвиненко, Чернышевского, Набережная, Гоголя, Проскурякова, жилмассив «Манас-Ата», контур № 912);

12.00-17.00 — урочище Чон-Курчак;

9.00-13.00 — села Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский, жилмассив «16 га», улицы Строительная, Новостройка, Проектируемая, Алиакбарова), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, ПМК-3, Коммунарская, Подгорная);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Школьная, Космонавтов, Чапаева, Гречко, Мира, Жукова, Первомайская, Центральная, Лермонтова, Калинина, Новостройка, Ватутина, Фрунзе, Луговая);

9.00-17.00 — села Айдарбек, Буденовка, Орто-Суу, Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Шабдан, Кызыл-Байрак, Торт-Куль, город Орловка (улицы Фрунзе, Степная);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Интернациональное (улицы Лермонтова, 50 лет Октября, Пушкина, Новая), Новопокровка (улицы Фрунзе, Ленина, Белинского, Советская, Новолинейная);

10.00-15.00 — Кант (улицы Абрикосовая, 60 лет СССР, Парковая, Меркулова);

8.00-18.00 — села Нижний Ичке-Суу, Норус, Уч-Эмчек, Таш-Башат, Алмалуу, Горная Серафимовка, Тош-Булак, Карагай-Булак, Верхний Ичке-Суу, лыжные базы «ЗИЛ», «Норус»;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Школьная), Тюлек (улицы Школьная, Комсомольская, Эшимбаева), Ан-Арык (улицы Усенбекова, Баатыра), Кепер-Арык (улица Украинская);

9.00-18.00 — село Александровка (улицы Полевая, Ключевая, Комсомольская, Западная, Мамайская, Калимова, Чапаева, Крупской, верхняя зона от Крупской до Токтогула);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Фрунзе, Западная, Пушкина, Ленина, Южная, Крупской, Дружбы, Комсомольская, Красноармейская, Ала-Арчинская, Кирова, Степная, Проектируемая, тупик Степной), Джал (улицы Строительная, Шаршенова, Проектируемая), Садовое (улицы Советская, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября, Полевая, Садовая), поселок Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Заводская, Степная, Октябрьская), села Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-Интернат, Аэродромная, переулок Коммунистический, улицы Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, улицы Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), село Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Майтан, Ноорузбая, Новая, Кайназарова, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Омурбека);

10.00-17.00 — села Кун-Туу (улицы Сон-Кол, Чуй, Достук), Новопавловка (улицы Проектируемая), жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Ак-Сай, Жаштык, Орто-Азия, Достук, Арашан, Боз-Булун, Ак-Булун, Ак-Кайын, Кол-Тор, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, скважина), «ТЭЦ-2» (улицы Баатыр, Тынчтык, Ынтымак, Эгизбаева, Усубалиева), ДЭУ «Достук» (улица Достук), села Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская, Селекционная, Плодоовощная, Новая), Достук, Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Шарбашатская, Новая, Молодежная, Мотукеева, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева Аширбека, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман (улица Кульчоро), Эфиронос (улицы Западная, Кирова, Самат-Ата, Некрасова), Эркин-Сай (улицы Токтогула, Джуматаева);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Заречная, Буранинская, Сельская), город Токмак (улицы Береговая, Узбекская, Первомайская, Пионерская, Интернациональная, 3-й микрорайон, 3), села Кегети, Акматбек, Чапай, Три Канала, лесхоз «Ак-Бешим»;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-20.00 — село Ивановка (центральная часть);

9.00-17.00 — село Советское (улицы Советская, Комплексная, Восточная, переулок Восточный).

3 Нарынская область