НЦПП все же могут ликвидировать. Закон об омбудсмене вновь в повестке дня ЖК

Депутаты парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша на заседании 9 сентября обсудили доработанный конституционный Закон «Об акыйкатчи (омбудсмене) Кыргызской Республики», который ранее был возвращен с возражениями президента.

Было сообщено, что возражения президента были связаны со статьей 21, в которой говорится о социальных гарантиях омбудсмена, его заместителей и аппарата.

В частности в статье говорилось, что «вознаграждение и средства на издержки в деятельности акыйкатчи выплачиваются в размере не менее, чем у руководителей органов государственной власти Кыргызской Республики со специальным статусом».

В своем возражении глава государства указал на заключение Министерства финансов, которое отметило, что предлагаемая норма может повлечь дополнительные расходы из республиканского бюджета. Президент напомнил, что такие нормы должны приниматься Жогорку Кенешем после определения кабмином источника финансирования. Он предложил исключить данную статью.

Также было предложено отредактировать статью, касающуюся выдвижения кандидатур на должность омбудсмена депутатами Жогорку Кенеша в связи с тем, что был изменен закон о выборах депутатов.

В итоге члены комитета согласились принять возражения президента без образования согласительной комиссии и исключили статью 21 и изменили статью 6. Теперь законопроект будет внесен в повестку заседания Жогорку Кенеша.

Как отметила 24.kg депутат Гуля Кожокулова, возражения президента не касались вопроса о передаче функций Национального центра по предупреждению пыток институту омбудсмена. Таким образом, эта норма все еще содержится в документе и в случае принятия депутатами доработанного варианта Наццентр будет ликвидирован.

Напомним, депутаты ЖК приняли конституционный Закон «Об омбудсмене» 25 июня. После этого более 70 активистов подписали петицию о сохранении НЦПП. Подкомитет ООН по предупреждению пыток (ППП) выразил обеспокоенность в связи с решением упразднить независимый мониторинговый орган.

