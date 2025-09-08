9 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Чуйская область
- 9.00-17.00 — села Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Новая, Красноармейская, Разная, Южная, Жаштык, Молодежная, тупик Пролетарский, переулки Южный, Школьный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо, Разная), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина, Абдыраева, Проектируемая, дачи «Геофизик», «Офсет», «Геодезист», «Росинка»).
2Нарынская область
- 9.00-19.00 — село Оттук (улицы Алсейитова, Долон);
- 10.00-20.00 — село Жылан-Арык;
- 9.30-18.00 — село Чолок-Кайын;
- 10.00-17.00 — село Казарман;
- 9.00-17.00 — села Сары-Булун, Орнок.
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улица Масалиева, микрорайон «Восход», 21), села Ырдык, Чельпек, Кутурга, Фрунзе, Беловдский, Ак-Булун, Курменты, Балбай, Ак-Булак, Чар-Кудук, Каркыра.