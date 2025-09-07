К концу 1970 года в СССР насчитывалось всего около 1,5 миллиона легковых автомобилей. На 1 тысячу жителей огромной страны приходилось всего 6 автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава аналитического центра «Автостат» Сергей Целиков.

Фото иллюстративное

По его словам, внутри Советского Союза распределение парка было неравномерным. Если считать насыщенность автомобилями, то в Прибалтике, Грузии и Армении на душу населения было в два раза больше машин, чем в РФ.

Самыми распространенными автомобилями тогда были «Москвичи» — около 44 процентов. На втором месте «Запорожец» — 27 процентов, на третьем продукция «ГАЗ» — 23 процента.

В 1970 году заработал АвтоВАЗ и легковой автомобиль стал доступен миллионам. За два десятилетия легковой парк вырос более чем в 10 раз.

К концу 80-х годов в еще не распавшемся СССР насчитывалось 16,9 миллиона легковушек. Показатель обеспеченности на 1 тысячу жителей вырос до 59 автомобилей.

Сергей Целиков напомнил, что в первом справочнике «Автомобильный рынок России −2003» приводилась оценка распределения парка легковых автомобилей по республикам перед распадом Союза:

Российская Федерация — 8,9 миллиона;

Украина — 3 миллиона;

Узбекистан — 830 тысяч;

Казахстан — 800 тысяч;

Грузия — 530 тысяч;

Белоруссия — 510 тысяч;

Литва — 450 тысяч;

Азербайджан 320 тысяч;

Армения 310 тысяч;

Латвия — 240 тысяч;

Туркмения — 220 тысяч;

Эстония — 220 тысяч;

Таджикистан — 210 тысяч;

Киргизия — 190 тысяч;

Молдавия — 170 тысяч.

Самая высокая обеспеченность была в Эстонии и Литве — 138 и 122 автомобиля на 1 тысячу жителей. Самая низкая в Таджикистане и Узбекистане — около 40 авто на 1 тысячу человек.