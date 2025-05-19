Вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин признан лучшим голкипером всех времен по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Фото из архива. Вратарь сборной СССР Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола

В топ-3 рейтинга также вошли итальянец Джанлуиджи Буффон и немец Мануэль Нойер.

IFFHS включила в первую десятку испанцев Икера Касильяса (четвертый) и Рикардо Самору (девятый), англичанина Гордона Бэнкса (пятый), чеха Петра Чеха (шестой), итальянца Дино Дзоффа (седьмой), немцев Зеппа Майера (восьмой) и Оливера Кана (десятый).

Единственный обладатель «Золотого мяча» среди вратарей (1963 год) Лев Яшин ранее признан ФИФА лучшим в XX веке.