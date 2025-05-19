11:48
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Спорт

Вратарь сборной СССР Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола

Вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин признан лучшим голкипером всех времен по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

из архива
Фото из архива. Вратарь сборной СССР Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола

В топ-3 рейтинга также вошли итальянец Джанлуиджи Буффон и немец Мануэль Нойер.

IFFHS включила в первую десятку испанцев Икера Касильяса (четвертый) и Рикардо Самору (девятый), англичанина Гордона Бэнкса (пятый), чеха Петра Чеха (шестой), итальянца Дино Дзоффа (седьмой), немцев Зеппа Майера (восьмой) и Оливера Кана (десятый).

Единственный обладатель «Золотого мяча» среди вратарей (1963 год) Лев Яшин ранее признан ФИФА лучшим в XX веке.
Ссылка: https://24.kg/sport/329494/
просмотров: 618
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в рамках проекта FIFA ARENA открылась новая футбольная площадка
Участие России в мундиале Трамп считает хорошим стимулом для окончания войны
Лига чемпионов УЕФА. В финале сыграют «Интер» и «ПСЖ»
Великолепные стадионы, идеальные поля. Андрей Канчельскис похвалил Кыргызстан
Лига чемпионов УЕФА. Состоялись первые полуфинальные матчи
Эдмар Ласерда назначен главным тренером олимпийской сборной КР по футболу
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Кубка Испании по футболу
Состоится открытие футбольного стадиона в селе Беш-Кунгей
В Бишкеке сыграли команды Кыргызстана и Казахстана по американскому футболу
В Бишкеке сыграют команды Кыргызстана и Казахстана по американскому футболу
Популярные новости
Президент вручил хоккеистам национальной сборной по&nbsp;600 тысяч сомов Президент вручил хоккеистам национальной сборной по 600 тысяч сомов
Бизнес
Новая реальность без кошелька: &laquo;Элкарт&raquo; меняет культуру платежей в&nbsp;Кыргызстане Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане
Социология&nbsp;&mdash; профессия будущего, которую не&nbsp;заменит искусственный интеллект Социология — профессия будущего, которую не заменит искусственный интеллект
Royal Central Park: Гармония местной культуры и&nbsp;современной архитектуры Royal Central Park: Гармония местной культуры и современной архитектуры
ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в О!Store — скидки до 60 процентов
19 мая, понедельник
11:36
Кардиохирурги из США и врачи НИИХСиТО за две недели прооперировали 12 детей Кардиохирурги из США и врачи НИИХСиТО за две недели про...
11:35
Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане
11:32
В КР создан штаб по содействию экспорту сельскохозяйственной продукции
11:29
1 тысяча 800 метров — нардепы оставили прежним уровень, считающийся высокогорьем
11:14
Упрощение перевозок и модернизацию погранпереходов обсудили минтрансы региона