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Общество

Глава кабмина вручил ключи от автомобилей Министерству экономики

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в торжественной церемонии передачи служебных автомобилей Министерству экономики и коммерции.

В своем поздравлении Адылбек Касымалиев подчеркнул значимость профессий финансиста и экономиста в современных условиях. Он отметил, что стабильные темпы роста ВВП в последние годы (9 процентов в 2022-2024 годах и 11,7 процента за первые четыре месяца 2025-го) свидетельствуют об эффективности проводимой экономической политики.

«Экономисты и финансисты являются главными действующими лицами нашего времени. Именно вы разрабатываете программы социально-экономического развития, которые объединяют предложения и инициативы всех министерств и ведомств, указывают путь вперед», — подчеркнул глава кабмина.

Он также обозначил амбициозные цели, стоящие перед страной, для достижения которых, по словам Адылбека Касымалиева, необходимо развитие всех секторов экономики, особенно индустриальной сферы.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Новые автомобили

В завершение мероприятия он выразил уверенность в том, что компетентность, знания, ответственность и самоотдача работников финансово-экономической сферы являются залогом успешной реализации стратегических планов и дальнейшего развития экономики Кыргызстана, а обновление автопарка Минэкономики позволит повысить мобильность и эффективность работы ведомства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331975/
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