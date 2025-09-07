8 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», 23;

9.30-17.30 — отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо, Щербакова, Боталиева, переулок Майлисайский;

9.30-18.30 — 5-й микрорайон, 57/1, 56а;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Биримдик, Бар-Булак, Ала-Мышык, Тагай-Бий), отрезок улицы Токтоналиева, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Молдо-Нияз, Казыбек, Алыкулова, Лущихина), улица Урицкого, 32/2;

9.00-18.00 — села Пригородное (улицы Юбилейное, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК), Мраморное (улица Новая), Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Луговая, Полевая).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Алапаева, Конур-Осмон, Егимбаева, Уметалиева, Полевая, Новостройка, Алымбаева, Арпачиева, Нурманбетова, Ак-Кайын, Табылды, Сыргака, Сейтек, Бишкекская, Сыргака), Торт-Гуль (улицы Кольбаева, Баялинова, Кийизбаева, Мадиева, Куланова), Васильевка (улица Комсомольская, переулок Почтовый, улицы Октябрьская, Верхняя, Солто-Ата), Таш-Добо (улицы Озгоруш, Южная, Нарынская, Ала-Тоо, Абыкан-Ата, Бегельдинова, переулок Колхозный, улицы Комсомольская, Больничная, Жоробаевой, Кооперативная, Ленина, Восход, Советская, Горького, Кашка-Суу, жилмассивы «32 га», «40 га»), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, переулок Зеленый, улицы Айбулак, Кутманова, Бейшембаева, Молодежная, Эсенбай-Ата, Омурзакова, Доскожоева, Арычная).

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Калининская, Шопокова, Горная, Шевченко, Дружба, Оторбаева, Кирова, Федорова);

9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Свердлова, 40 лет Киргизии), Ак-Башат (улицы Луговая, Монгольская, Центральная), Айдарбек, Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Шабдан (улицы Даниярова, Токтогула), Кашкелен (улицы Сматова, Эгимбаева), Кызыл Октябрь (улицы Жаштык, Адыкеримова), город Кемин (улицы Советская, Исраилова, Акаева).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Интернациональное (улицы Степная, Пушкина, Зорге, Советская, Мира, Молодежная, Лермонтова), Ленинское (улица Садовая);

9.00-17.00 — село Туз (улицы Осмонова, Дербишева, Кадыке Билял, Дайырбек);

12.00-17.00 — село Милянфан (улицы Ленина, Речная, Молодежная, Фрунзе, Спортивная, Линейная).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Корук (улица Эсенкула), Заря (улицы Ленина, Токтогула);

9.00-18.00 — село Ак-Суу (улицы Кирпичный, Заводская, Кутузова, Новая, Подгорная, Попова, Куйбышова, Мичурина, Гоголя, Крупская, Юбилейная, Труда, Фрунзе, Набережная);

8.00-17.00 — село Садовое (улицы Киргизская, 1, 2, Токтогула, Ситникова, Кошевого, Дружбы, Советская, Луговая, Восточная, Украинская, Строительная, Ключевая, Ленина, Садовая, Новостройка, Ынтымак);

9.00-15.00 — села Темен-Суу (улица Красноармейская), Ак-Башат.

Сокулукский РЭС

9.30-14.00 — села Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Озерное;

9.00-17.00 — села Жаны-Жер (улицы Пионерская, Северная, Фрунзе), Сокулук (улицы Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Ленина, Калинина, Кайназаровой, Полевая, Юбилейная, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Набережная, Московская, Мира, Победа, Восточная, Садовая, Шопокова, Улан, Батаева, Проектируемая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный, Ленина), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Токтогула, Машиностроительная, Фрунзе), села Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Полярная, Ала-Арчинская, Советская, Пограничная, Северная, Пушкина, Красноармейская, Кирова, Фрунзе, Пионерская, Горького, тупик Советский, улицы Кирова, Токтогула, Крупская, Комсомольская, Степная, Колхозная, Фрунзе, Первомайская, Октябрьская, Школьная, Проектируемая, Шевченко, тупики Комсомольский, Шевченко, Школьный);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Советская, Ала-Арчинская, Деповская).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Заречная, Буранинская, Сельская), город Токмак (улицы Береговая, Узбекская, Первомайская, Пионерская, Интернациональная, 3-й микрорайон, 3), села Кегети, Акматбек, Чапай, Ак-Бешим, Три канала.

Иссык-Атинский РЭС

9.00-18.00 — села Станция Ивановка, Садовое;

9.00-17.00 — cело Советское (улица Советская, переулок Восточный, улицы Комплексная, Восточная).

3 Нарынская область Нарынская область