5 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.00-13.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Гаражная, Восточная, Центральная, Самойленко, Волоколамская, Семетей), отрезки улиц Достук, Жаштык, Мыскал;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Биримдик, Бар-Булак, Ала-Мышык), улица Тыныстанова, 189а, село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Зеленая, Кыргызская, Логвиненко, Чагая, Курманалиева, Коллекторная, Полевая, Луговая, Фрунзе, Солнечная, переулки Советский, Первомайский, Заводской), улица Урицкого, 32/3;

14.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Он-Арча);

13.00-15.00 — отрезки улиц Ленской, Кара-Балтинской, Харьковской, Березовой;

13.00-17.00 — переулки Снегировский, Витебский, отрезки улиц Кызыл-Кийской, Можайского.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бакая, Кондучалова, контур), Кок-Жар (улицы Алымбаева, Уметалиева), Васильевка (улицы Солто-Ата, Комсомольская, переулок Почтовый, улицы Октябрьская, Верхняя), Ленинское (улицы Коммунарская, Садовая, Олейниченко, Алма-Атинская, Восточная, Набережная, Подгорная, Солнечная, Прохладная, Виноградная, Сельповская, Иманакунова, Денисенко, Нижняя, Ленина, ПМК-3, переулки Южный, Зеленый, тупик Алма-Атинский);

Жайылский РЭС

9.00-15.45 — Кара-Балта (улицы Октябрьская, Шопокова, квартал «Бакай», улицы Жданова, Гоголя, Пионерская, Джамбула, Чайкина, Железнодорожная, Космическая, Толстого, Свердлова, Абая, Федорова, Фурманова, Маяковского);

9.00-16.00 — села Ново-Николаевка (улицы Бедного, Крупской, Ленина, Калинина), Петропавловка (улица Пограничная), Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-16.00 — село Кароол-Добо (улица Кыз-Куйоо);

9.00-17.00 — село Кашкелен (улицы Эгинбаева, Сматова);

9.00-11.00 — Кемин (улица Садовая);

Кантский РЭС

9.30-18.00 — села Туз (улицы Западная, Октябрьская), Милянфан (улицы Маслянова, Ленина, Речная, Молодежная);

10.00-15.00 — село Бирдик (улица Аламанова);

9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Полевая, Орджоникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Ленинградская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Крупской, Кирова, Ленина), Кызыл-Туу (улица Восточная), Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Лалаза, Ванахуна, Восточная, Центральная), Садовое (улица Советская);

9.00-12.00 — село Большевик (улицы Чапаева, Комсомольская);

9.00-18.00 — село Ак-Суу (улицы Карпова, Маркса, Космическая, Железнодорожная, Крупской, Кирова, Пионерская, Базарная, Шолохова, Баетова, Набережная, Киевская, Ленинская, Ломоносова, Вокзальная, Ленинградская, Панфилова);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Вознесеновка, Жайылма, имени Кирова, Курпульдек, Тельман (улица Айтымбет);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Краснодарская, Набережная, Фрунзе, Калинина, Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Московская, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Токтогула, Шопокова, Фрунзе, Киевская, Больничная, Бакыта, Ленина, Ала-Арчинская, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Мичурина, переулки Ленина, Советский);

9.30-17.00 — село Джаны-Джер (улицы Оторова, Сад-огород);

9.00-14.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружбы, Дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Госпитомник, Школьная, Абая, Молодежная, Суйская, Токтогула, Дорожная, Победы, Шопокова, Абдыкайым, Новая, Восточная, Киргизская, Ынтымак, Джамбула, Стройцех, Набережная, Ак-Чий, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая);

9.00-18.00 — село Городская Селекция (улицы Таш-Рабат, Проектируемая, Еркеева, Манас, Парковая, Турсунбаева, Селекционная, Ала-Арчинская, 1-я Селекция, Кипкалова, Ак-Жол, Плодоовощная, Тагай Бий, Алыкулова, Арыкбаева, Разная, Усубалиев, Ыйман-Нуру, Ыксан-Ата, Элебаева, тупик Фрунзе, переулок Ала-Арчинский), жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Ынтымак, Тунук, Тынчтык, Ала-Арча, Усубалиева, Тайлака Баатыра, Эгизбаева, Ынтымак, Достук), села Джал (улицы Проектируемая, Шаршенова), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева Аширбека, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая, Асанкул, Коконбаева, Исмаилова), жилмассив «Ала-Тоо», села Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арча, Селекционная, Плодоовощная, Новая), Достук, Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Коновалова, Новая, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Шарбашатская, Молодежная, Мотукеева, Мустафа, Усубалиева);

9.00-13.00 — село Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Гоголя, Баетова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Кошой, ущелье Туура-Кайын, город Токмак (улицы Казахстанская, Пролетарская, 3-й микрорайон, 12);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-20.00 — село Ивановка (кошары);

9.00-17.00 — село Советское (улицы Комплексная, Советская, Восточная, переулок Восточный).

