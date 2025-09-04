18:43
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Общество

5 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Гаражная, Восточная, Центральная, Самойленко, Волоколамская, Семетей), отрезки улиц Достук, Жаштык, Мыскал;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Биримдик, Бар-Булак, Ала-Мышык), улица Тыныстанова, 189а, село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Зеленая, Кыргызская, Логвиненко, Чагая, Курманалиева, Коллекторная, Полевая, Луговая, Фрунзе, Солнечная, переулки Советский, Первомайский, Заводской), улица Урицкого, 32/3;
  • 14.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Он-Арча);
  • 13.00-15.00 — отрезки улиц Ленской, Кара-Балтинской, Харьковской, Березовой;
  • 13.00-17.00 — переулки Снегировский, Витебский, отрезки улиц Кызыл-Кийской, Можайского.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бакая, Кондучалова, контур), Кок-Жар (улицы Алымбаева, Уметалиева), Васильевка (улицы Солто-Ата, Комсомольская, переулок Почтовый, улицы Октябрьская, Верхняя), Ленинское (улицы Коммунарская, Садовая, Олейниченко, Алма-Атинская, Восточная, Набережная, Подгорная, Солнечная, Прохладная, Виноградная, Сельповская, Иманакунова, Денисенко, Нижняя, Ленина, ПМК-3, переулки Южный, Зеленый, тупик Алма-Атинский);

Жайылский РЭС

  • 9.00-15.45 — Кара-Балта (улицы Октябрьская, Шопокова, квартал «Бакай», улицы Жданова, Гоголя, Пионерская, Джамбула, Чайкина, Железнодорожная, Космическая, Толстого, Свердлова, Абая, Федорова, Фурманова, Маяковского);
  • 9.00-16.00 — села Ново-Николаевка (улицы Бедного, Крупской, Ленина, Калинина), Петропавловка (улица Пограничная), Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Суусамыр;

Кеминский РЭС

  • 9.00-16.00 — село Кароол-Добо (улица Кыз-Куйоо);
  • 9.00-17.00 — село Кашкелен (улицы Эгинбаева, Сматова);
  • 9.00-11.00 — Кемин (улица Садовая);

Кантский РЭС

  • 9.30-18.00 — села Туз (улицы Западная, Октябрьская), Милянфан (улицы Маслянова, Ленина, Речная, Молодежная);
  • 10.00-15.00 — село Бирдик (улица Аламанова);
  • 9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Полевая, Орджоникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Ленинградская);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Крупской, Кирова, Ленина), Кызыл-Туу (улица Восточная), Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Лалаза, Ванахуна, Восточная, Центральная), Садовое (улица Советская);
  • 9.00-12.00 — село Большевик (улицы Чапаева, Комсомольская);
  • 9.00-18.00 — село Ак-Суу (улицы Карпова, Маркса, Космическая, Железнодорожная, Крупской, Кирова, Пионерская, Базарная, Шолохова, Баетова, Набережная, Киевская, Ленинская, Ломоносова, Вокзальная, Ленинградская, Панфилова);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Вознесеновка, Жайылма, имени Кирова, Курпульдек, Тельман (улица Айтымбет);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Краснодарская, Набережная, Фрунзе, Калинина, Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Московская, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Токтогула, Шопокова, Фрунзе, Киевская, Больничная, Бакыта, Ленина, Ала-Арчинская, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Мичурина, переулки Ленина, Советский);
  • 9.30-17.00 — село Джаны-Джер (улицы Оторова, Сад-огород);
  • 9.00-14.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружбы, Дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Госпитомник, Школьная, Абая, Молодежная, Суйская, Токтогула, Дорожная, Победы, Шопокова, Абдыкайым, Новая, Восточная, Киргизская, Ынтымак, Джамбула, Стройцех, Набережная, Ак-Чий, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая);
  • 9.00-18.00 — село Городская Селекция (улицы Таш-Рабат, Проектируемая, Еркеева, Манас, Парковая, Турсунбаева, Селекционная, Ала-Арчинская, 1-я Селекция, Кипкалова, Ак-Жол, Плодоовощная, Тагай Бий, Алыкулова, Арыкбаева, Разная, Усубалиев, Ыйман-Нуру, Ыксан-Ата, Элебаева, тупик Фрунзе, переулок Ала-Арчинский), жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Ынтымак, Тунук, Тынчтык, Ала-Арча, Усубалиева, Тайлака Баатыра, Эгизбаева, Ынтымак, Достук), села Джал (улицы Проектируемая, Шаршенова), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева Аширбека, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая, Асанкул, Коконбаева, Исмаилова), жилмассив «Ала-Тоо», села Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арча, Селекционная, Плодоовощная, Новая), Достук, Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Коновалова, Новая, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Шарбашатская, Молодежная, Мотукеева, Мустафа, Усубалиева);
  • 9.00-13.00 — село Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Гоголя, Баетова);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Кошой, ущелье Туура-Кайын, город Токмак (улицы Казахстанская, Пролетарская, 3-й микрорайон, 12);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-20.00 — село Ивановка (кошары);
  • 9.00-17.00 — село Советское (улицы Комплексная, Советская, Восточная, переулок Восточный).
3
Нарынская область
  • 9.00-17.00 — Нарын (улицы Шералиева, Жайлоо-Бак), села Орто-Нура, Ак-Учук, Эпкин;
  • 10.00-19.00 — село Эмгекчил;
  • 9.30-18.00 — село Чолок-Кайын;
  • 10.00-18.00 — село Казарман.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342259/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 августа: где в Бишкеке отключат свет
29 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Девушка из&nbsp;Кыргызстана стала пилотом в&nbsp;25&nbsp;лет: история Айбарчын Абдыразаковой Девушка из Кыргызстана стала пилотом в 25 лет: история Айбарчын Абдыразаковой
Бизнес
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на&nbsp;NFC-аксессуары до&nbsp;конца года Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
4 сентября, четверг
18:34
На окраине Бишкека тоже хорошие школы. Минпросвещения о переполненных классах На окраине Бишкека тоже хорошие школы. Минпросвещения о...
18:30
5 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:10
В прокат вышла кыргызская комедия «Дөөпараз»
18:09
В Минобразования обнаружены нарушения на сотни миллионов сомов — итоги аудита
17:26
«Кыргызалтын» представит новый продукт — серебряный мерный слиток