Общество

В прокат вышла кыргызская комедия «Дөөпараз»

В Бишкеке в прокат вышла кыргызская комедия «Дөөпараз» режиссера Нурланбека Камчыбекова.

Дөөпараз — молодой человек с юга страны, простой и чистосердечный. Его мечта — не слава и не богатство, а любовь и крепкая семья. Судьба сводит его с Мээрим — девушкой из состоятельной семьи. Их разделяют разные миры, но любовь помогает герою найти свое счастье.

Режиссер: Нурланбек Камчыбеков.
Жанр: комедия.
Язык: кыргызский.
Актеры: Эмил Токтошев, Баяман Сатыбалды уулу, Болот Тентимышов, Жазгул Салидинова, Аскат Сулайманов, Нурлан Насип, Гулжигит Калыков, Курал Чокоев, Мурат Мамбетов, Рахат Аксултанова.
