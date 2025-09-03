4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — микрорайоны «Учкун», 8, 8/1, 8/2, 9, 11, 12, 18, «Кок-Жар», 22;

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Боогачи, 7 Апреля, Тон);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бугу-Эне, Биримдик), улица Тыныстанова, 189, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жайыла Баатыра, Баба Ата), отрезки улиц Пишпекской, Кумарыкской, Казакова, Абдраева, Чугуевской, проспекта Дэн Сяопина, улиц Дмитрова, Кенсуйской, Средней, Монгольской, Жамгырчинова, Садырбаева, Южной магистрали, улиц Баха, Репина, Жайыла Баатыра, Мин-Куш, Кара-Кужур), улица Токтогула, 137, отрезки улиц Кудрука, Шорина, Профессора Зимы, Исанова, 40 лет Октября, Манаса, Куренкеева, Джамбул, Баялинова, переулок Джети-Огузский, улицы Осипенко, Тюменская, Тоголока Молдо, Пржевальского, Ушакова, переулки Долонский, Кольский, Кемеровский, улица Урицкого, 32/2;

9.00-11.00 — улицы Чуй-33 — Чуй-36;

9.00-18.00 — село Степное (улица Новостройка);

11.00-13.00 — переулок Пензенский, отрезки улиц Можайской, Тулебердиева, Боталиева, Ганди.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Шопокова, Набережная, Пушкина), Лебединовка (проспект Победы, улицы Калинина, Мичурина), Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Виноградная, контур № 218), урочище Чон-Курчак, село Васильевка (улицы Октябрьская, Комсомольская, переулок Почтовый, улицы Верхняя, Солто-Ата);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улица Олимпийская);

8.00-17.00 — село Алексеевка (улицы Кавказская, Пушкина, Школьная, Калинина), город Кара-Балта (улица Пограничная, переулок Безымянный, улицы Шопокова, Токтогула, Новороссийская, Маркса, Серкибаева, Целинная, Топографическая, Чехова, Боконбаева), села Молтавар, Полтавка (улицы Партизанская, Коминтерна, Комсомольская, Центральная);

9.00-17.00 — села Буденовка, Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Торт-Кул (пост), Кызыл-Октябрь (улица Новая), Кашкелен (улица Эгимбаев);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Интернациональное (улица Молодежная);

10.00-16.00 — село Хунчи (улицы Дываева, Гагарина);

9.00-15.00 — село Туз (улица Тентишева);

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Кирпичная, Чехова, Чкалова, Логвиненко, Токтогула, Лермонтова), Милянфан (улицы Ленина, Речная, Маслянова, Молодежная);

9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Куйбышева, Садовая, Нахимова, Молодежная, Микояна, Центральная, 60 лет ВЛКСМ, Герцена, Крупской, Некрасова, Люксембург, Буслова, Южная, Чуйская, Свердлова, Тельмана, Чехова, Иваницына, Тоголока Молдо);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Александровка (улицы Школьная, Гагарина, МТФ, Масанчина, Пионерская, Татарская, Октябрьская, Куйбышева, Шиваза), Кош-Добо, Беловодское (улицы Солнечная, Ленина, 40 лет ВЛКСМ, Луговая, Юбилейная, Матросова, Горького, Калинина);

9.00-17.00 — село Заря (улицы Ленина, Токтогула, Мичурина);

10.00-11.00 — село Ак-Суу (улицы Токтогула, Энгельса, Косыгина, Есенина, Парковая, Интернациональная, Димитрова, Ватутина, Чернышевского, Чкалова, Толстого, Логвиненко, Пролетарская, Заречная, Набережная, Тоголока Молдо, Чапаева, Суворова, Проездная, Заводская, Новая, Кутузова, Попова, Халтурина, Гоголя, Мичурина, Куйбышева, Жуковского);

11.00-12.00 — село Крупское;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман (улица Кульчоро), Эфиронос (улицы Западная, Кирова, Самат-Ата, Некрасова), Эркин-Сай (улицы Токтогула, Джуматаева);

Сокулукский РЭС

14.00-17.00 — села Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой Стан, Ат-Башинский канал);

9.00-17.00 — села Романовка (улица Озерная), Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Степная, Фрунзе, Чекменева, Школьная, Забайкальская, Северная, Дружбы, Новая, Олимпийская, Балыкбаева, переулки Школьный, Забайкальский, Горького, дачи «Южное»), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Разная, Пролетарская, Новая, Южная, Красноармейская, Жаштык, Молодежная, тупик Пролетарский, переулки Южный, Школьный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо, Разная);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Луговая, Деповская, Фрунзе);

9.30-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная, Южная, Джамбулатова, Алиева, Оторова, Симроуд, Молодая Гвардия, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Мира, Солодовникова), Садовое;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 9, улицы Узбекская, Татарская), село Калиновка;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-20.00 — село Чолпон (улицы Токтогулова, Лайлиева, Западная, Кычан, Новая, Орозалиева, Садовая, Кадыралиева Садыбапаса, кошары);

9.00-17.00 — село Советское (улицы Новая, Подгорная).

3 Таласская область Таласская область