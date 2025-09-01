Мозаика на проспекте Айтматова уничтожена: мэрия не выполнила обещания

На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке, где ранее располагалась мозаика «Добро пожаловать», в рамках реконструкции дороги произведен демонтаж части панно «Встреча гостей». Это событие вызвало волну возмущения среди горожан, которые считают уничтожение памятника культурным предательством.
Мозаика «Встреча гостей» установлена в советское время и стала символом дружбы между народами, проживающими в Кыргызстане. После того как стало известно о планах по реконструкции участка проспекта, мэр Бишкека обещал сохранить памятник и даже дал поручение о его восстановлении.
Однако в ходе строительных работ мозаика полностью разрушена. В муниципалитете заявили, что не участвовали в демонтаже и не принимали решений о сносе объекта. «Реконструкцию участка проспекта Чингиза Айтматова осуществляет управление делами президента. Мэрия в данных работах не участвует и решений о демонтаже объекта не принимала», — сообщили в пресс-службе.
Согласно данным Министерства культуры, мозаичное панно «Встреча гостей» включено в список памятников истории, утвержденный постановлением правительства КР от 20 августа 2002 года, как памятник искусства и обладает правовым режимом использования. Это означает, что любые работы, связанные с изменением или уничтожением памятника, должны были согласовываться с ведомством и другими уполномоченными органами.
Разрушение мозаики вызвало широкий общественный резонанс. В социальных сетях жители столицы выражают недовольство и возмущение по поводу утраты культурного наследия. «Это не просто мозаика, это часть нашей истории, нашей идентичности», — пишут пользователи.
На данный момент остается неясным, кто принял решение о демонтаже мозаики и почему оно не было согласовано с Минкультуры. Также неизвестно, кто понесет ответственность за нарушение законодательства в области охраны культурного наследия.
В муниципалитете не объяснили, почему памятник уничтожен без их ведома. Управление делами главы государства, которое осуществляет реконструкцию участка проспекта, также не прокомментировало ситуацию.
Разрушение мозаики «Дружба народов» — это не просто утрата художественного объекта. Это символическое уничтожение части истории и культуры Кыргызстана. Обещания властей сохранить памятник не выполнены, а действия, приведшие к его уничтожению, остаются без объяснений.
Горожане требуют восстановить мозаичное панно и привлечь к ответственности тех, кто допустил его разрушение.