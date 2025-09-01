Мозаика на проспекте Айтматова уничтожена: мэрия не выполнила обещания

На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке, где ранее располагалась мозаика «Добро пожаловать», в рамках реконструкции дороги произведен демонтаж части панно «Встреча гостей». Это событие вызвало волну возмущения среди горожан, которые считают уничтожение памятника культурным предательством.

Фото из интернета. Мозаика на проспекте Чингиза Айтматова уничтожена: мэрия не выполнила обещания

Мозаика «Встреча гостей» установлена в советское время и стала символом дружбы между народами, проживающими в Кыргызстане. После того как стало известно о планах по реконструкции участка проспекта, мэр Бишкека обещал сохранить памятник и даже дал поручение о его восстановлении.

Однако в ходе строительных работ мозаика полностью разрушена. В муниципалитете заявили, что не участвовали в демонтаже и не принимали решений о сносе объекта. «Реконструкцию участка проспекта Чингиза Айтматова осуществляет управление делами президента. Мэрия в данных работах не участвует и решений о демонтаже объекта не принимала», — сообщили в пресс-службе.

Согласно данным Министерства культуры, мозаичное панно «Встреча гостей» включено в список памятников истории, утвержденный постановлением правительства КР от 20 августа 2002 года, как памятник искусства и обладает правовым режимом использования. Это означает, что любые работы, связанные с изменением или уничтожением памятника, должны были согласовываться с ведомством и другими уполномоченными органами.

Разрушение мозаики вызвало широкий общественный резонанс. В социальных сетях жители столицы выражают недовольство и возмущение по поводу утраты культурного наследия. «Это не просто мозаика, это часть нашей истории, нашей идентичности», — пишут пользователи.

На данный момент остается неясным, кто принял решение о демонтаже мозаики и почему оно не было согласовано с Минкультуры. Также неизвестно, кто понесет ответственность за нарушение законодательства в области охраны культурного наследия.

В муниципалитете не объяснили, почему памятник уничтожен без их ведома. Управление делами главы государства, которое осуществляет реконструкцию участка проспекта, также не прокомментировало ситуацию.

Разрушение мозаики «Дружба народов» — это не просто утрата художественного объекта. Это символическое уничтожение части истории и культуры Кыргызстана. Обещания властей сохранить памятник не выполнены, а действия, приведшие к его уничтожению, остаются без объяснений.

Горожане требуют восстановить мозаичное панно и привлечь к ответственности тех, кто допустил его разрушение.