10:38
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким 31 августа в Бишкеке было в 2010 году

Самым жарким 31 августа в Бишкеке было в 2010 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +36,5 градуса.

Самым холодным — в 1946-м, когда температура составила +5,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет 24,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 2024 года со среднемесячной температурой +26,2 градуса.

Самым холодным — август 1898-го со средней температурой +20,2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 31 августа в столице ясно. Днем воздух прогреется до +24 градусов, а ночью до +15.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341614/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым жарким 30 августа в Бишкеке было в 2007 году
Температурные рекорды. Самым жарким 24 августа в Бишкеке было в 2014 году
Температурные рекорды. Самым жарким 23 августа в Бишкеке было в 2012 году
Температурные рекорды. Самым жарким 17 августа в Бишкеке было в 1975 году
Температурные рекорды. Самым жарким 16 августа в Бишкеке было в 1975 году
Температурные рекорды. Самым жарким 10 августа в Бишкеке было в 2002 году
Температурные рекорды. Самым жарким 9 августа в Бишкеке было в 2024 году
Температурные рекорды. Самым жарким 3 августа в Бишкеке было в 1984 году
Температурные рекорды. Самым жарким 2 августа в Бишкеке было в 2008 году
Температурные рекорды. Июль 2025 года был жарче обычного
Популярные новости
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной
Последствия селя в&nbsp;Абшыр-Ате. За&nbsp;миллионный ущерб ответит &laquo;маленький человек&raquo; Последствия селя в Абшыр-Ате. За миллионный ущерб ответит «маленький человек»
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
31 августа, воскресенье
10:28
Садыр Жапаров объяснил, почему изменил свое мнение о национализации Кумтора Садыр Жапаров объяснил, почему изменил свое мнение о на...
10:15
День независимости. Кыргызстан принимает поздравления
10:00
В Бишкеке в начале недели дождей не будет. Прогноз погоды на 1-3 сентября
09:47
Космонавты «Роскосмоса» поздравили кыргызстанцев с Днем независимости
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким 31 августа в Бишкеке было в 2010 году