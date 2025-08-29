14:41
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

Около 10 тысяч мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в Татарстане

Около 10 тысяч мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в МВД региона сообщил начальник управления по вопросам миграции Марат Галеев.

«Порядка половины лиц, чьи сведения содержатся в реестре, — это мужчины трудоспособного возраста, которые не имеют документов, подтверждающих право на пребывание в нашей стране, а также на осуществление трудовой деятельности», — уточнил он.

газеты «Вечерняя Казань»
Фото газеты «Вечерняя Казань»

По его словам, полгода назад в России запустили реестр контролируемых лиц. Все иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие оснований для законного нахождения на территории РФ, подлежат включению в реестр, который размещен на сайте МВД России.

«Для лиц, размещенных в реестре, предусмотрены значительные ограничения, которые в том числе касаются найма и покупки жилья, осуществления банковских операций и многие другие. Одна из самых эффективных мер — это запрет на осуществление банковских операций. Стоит отметить, что не все лица в реестре — нелегальные мигранты», — дополнил Марат Галеев.

Напомним, что в феврале 2025 года был запущен реестр контролируемых лиц, куда заносят нарушителей закона: попадание в него грозит мигранту блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны.

С 30 июня всем приезжим из безвизовых стран надо самостоятельно сдать биометрические данные в мобильном приложении ruID (минимум за 72 часа до приезда).

С 1 сентября столичные и подмосковные власти начнут контролировать местоположение мигрантов. Они должны зарегистрироваться в мобильном приложении и сами передавать МВД данные о местонахождении. При попытке обхода контроля геолокации иностранцам грозит включение в реестр контролируемых лиц.

Кроме того, с 1 января 2025 года граждане безвизовых стран могут находиться в России 90 дней суммарно в течение года (а не полгода, как ранее).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341405/
просмотров: 172
Версия для печати
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
14:27
Из «логова криминала» в «Баластан»: в Чолпон-Ате открыли детсад в доме Кольбаева Из «логова криминала» в «Баластан»: в Чолпон-Ате открыл...
14:16
Около 10 тысяч мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в Татарстане
14:11
Камчыбек Ташиев вернулся в родную школу: его приветствовали школьные друзья
14:08
Умер композитор Родион Щедрин
14:07
Кыргызстан впервые экспортировал семена люцерны в РФ и тыквы — в Японию