Около 10 тысяч мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в МВД региона сообщил начальник управления по вопросам миграции Марат Галеев.

«Порядка половины лиц, чьи сведения содержатся в реестре, — это мужчины трудоспособного возраста, которые не имеют документов, подтверждающих право на пребывание в нашей стране, а также на осуществление трудовой деятельности», — уточнил он.

Фото газеты «Вечерняя Казань»

По его словам, полгода назад в России запустили реестр контролируемых лиц. Все иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие оснований для законного нахождения на территории РФ, подлежат включению в реестр, который размещен на сайте МВД России.

«Для лиц, размещенных в реестре, предусмотрены значительные ограничения, которые в том числе касаются найма и покупки жилья, осуществления банковских операций и многие другие. Одна из самых эффективных мер — это запрет на осуществление банковских операций. Стоит отметить, что не все лица в реестре — нелегальные мигранты», — дополнил Марат Галеев.

Напомним, что в феврале 2025 года был запущен реестр контролируемых лиц, куда заносят нарушителей закона: попадание в него грозит мигранту блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны.

С 30 июня всем приезжим из безвизовых стран надо самостоятельно сдать биометрические данные в мобильном приложении ruID (минимум за 72 часа до приезда).

С 1 сентября столичные и подмосковные власти начнут контролировать местоположение мигрантов. Они должны зарегистрироваться в мобильном приложении и сами передавать МВД данные о местонахождении. При попытке обхода контроля геолокации иностранцам грозит включение в реестр контролируемых лиц.

Кроме того, с 1 января 2025 года граждане безвизовых стран могут находиться в России 90 дней суммарно в течение года (а не полгода, как ранее).