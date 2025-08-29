Афиша Бишкека на выходные: праздничные концерты, детские шоу и киновечер

Выставки

30-31 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»

Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

30 августа. Концерт « Love is...»

Это путешествие через эпохи и жанры, где звуки фильмов «Титаник», «La La Land», «Звезда родилась», «Сумерки» и многих других сливаются в единое музыкальное полотно, создавая неповторимую атмосферу любви и вдохновения.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

30 августа. Концерт « Великолепный век»

зрители услышат музыку из нашумевшего турецкого сериала в исполнении Ne Prosto Orchestra.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

30 августа. Концерт

В программе концерт с участием звезд кыргызской эстрады, фуд- и фотозоны, конкурсы и игры.

ТРЦ Asia Mall, 18.00.

31 августа. Праздничный концерт

Выступят Иса Омуркулов, Азат Раимбердиев, Бек Исраилов, Гульнур Сатылганова, Гулзинат Суранчиева, Jax, Фриман, Бегиш, Маликадина и другие артисты эстрады.

Площадь Ала-Тоо, 18.00.

31 августа. Киноужин

Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильм «Курманжан Датка».

Freedom Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

31 августа. Игротека

Мы соберемся за одним столом, чтобы поиграть, пообщаться и познакомиться. Гостей ждут настольные игры на воображение, логику и командную работу, теплая атмосфера, модератор, который поможет разобраться в правилах, новые знакомства и море веселья. Регистрация по телефону 0551 266 144.

КЦ Dari, 18.00.

Для детей

30 августа. Детская шоу-программа «Мыльные пузыри»

Здесь каждый ребенок сможет принять участие в шоу, повеселиться и поиграть в активные игры.

ТРЦ «Дордой Плаза», 17.00.

31 августа. Праздничная шоу-программа

Вас ждут Лабуба и Стич, игры, шаровое шоу, веселые конкурсы, море улыбок, радости и праздничного настроения.

ПР «Мамалак», 17.00.