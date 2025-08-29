Афиша Бишкека на выходные: праздничные концерты, детские шоу и киновечер

Выставки
30-31 августа. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»
Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
Концерты, фестивали, выступления
30 августа. Концерт «Love is...»
Это путешествие через эпохи и жанры, где звуки фильмов «Титаник», «La La Land», «Звезда родилась», «Сумерки» и многих других сливаются в единое музыкальное полотно, создавая неповторимую атмосферу любви и вдохновения.
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.
30 августа. Концерт «Великолепный век»
зрители услышат музыку из нашумевшего турецкого сериала в исполнении Ne Prosto Orchestra.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.
30 августа. Концерт
В программе концерт с участием звезд кыргызской эстрады, фуд- и фотозоны, конкурсы и игры.
ТРЦ Asia Mall, 18.00.
31 августа. Праздничный концерт
Выступят Иса Омуркулов, Азат Раимбердиев, Бек Исраилов, Гульнур Сатылганова, Гулзинат Суранчиева, Jax, Фриман, Бегиш, Маликадина и другие артисты эстрады.
Площадь Ала-Тоо, 18.00.
31 августа. Киноужин
Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильм «Курманжан Датка».
Freedom Hotel, 19.00.
Лекции, мастер-классы
31 августа. Игротека
Мы соберемся за одним столом, чтобы поиграть, пообщаться и познакомиться. Гостей ждут настольные игры на воображение, логику и командную работу, теплая атмосфера, модератор, который поможет разобраться в правилах, новые знакомства и море веселья. Регистрация по телефону 0551 266 144.
КЦ Dari, 18.00.
Для детей
30 августа. Детская шоу-программа «Мыльные пузыри»
Здесь каждый ребенок сможет принять участие в шоу, повеселиться и поиграть в активные игры.
ТРЦ «Дордой Плаза», 17.00.
31 августа. Праздничная шоу-программа
Вас ждут Лабуба и Стич, игры, шаровое шоу, веселые конкурсы, море улыбок, радости и праздничного настроения.
ПР «Мамалак», 17.00.