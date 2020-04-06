В 12-м микрорайоне Бишкека заметили еще одного супергероя

В 12-м микрорайоне Бишкека снова заметили человека в костюме супергероя. На этот раз видео того, как мужчина ходит под окнами в костюме Черной пантеры, опубликовали в Telegram-канале «Короче».

«Прошлый раз Человек-паук, сегодня Черная пантера. Скоро состоится финальный бой. Танос будет побежден», — говорится в описании к ролику.

Ранее читательница 24.kg прислала видео, как в 12-м микрорайоне столицы человек танцевал в костюме Спайдермена.

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