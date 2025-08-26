13:21
Общество

В Кыргызстане обновили стоимость тонировки автомобилей: новые категории и тарифы

Кабинет министров внес изменения в постановление о порядке разрешения тонировки передних боковых стекол транспортных средств. Новые нормы касаются как физических, так и юридических лиц, а также нерезидентов.

Согласно изменениям, контроль и учет разрешений на тонировку теперь вместо МВД будет вести Государственное агентство по учету транспортных средств и водительского состава.

Кроме того, уточнены категории транспортных средств. M-1G — автомобили с повышенной проходимостью, предназначенные для перевозки пассажиров (не более 8 мест, кроме водительского) — включены в перечень транспортных средств, которым разрешена тонировка.

Тарифы за разрешение на тонировку передних боковых стекол установлены следующим образом:

  • для физических лиц-резидентов — 30 тысяч сомов;
  • для юридических лиц — 50 тысяч сомов;
  • для нерезидентов — 70 тысяч сомов

Изменения вступят в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340965/
просмотров: 511
