В Кыргызстане обновили стоимость тонировки автомобилей: новые категории и тарифы

Кабинет министров внес изменения в постановление о порядке разрешения тонировки передних боковых стекол транспортных средств. Новые нормы касаются как физических, так и юридических лиц, а также нерезидентов.

Согласно изменениям, контроль и учет разрешений на тонировку теперь вместо МВД будет вести Государственное агентство по учету транспортных средств и водительского состава.

Кроме того, уточнены категории транспортных средств. M-1G — автомобили с повышенной проходимостью, предназначенные для перевозки пассажиров (не более 8 мест, кроме водительского) — включены в перечень транспортных средств, которым разрешена тонировка.

Тарифы за разрешение на тонировку передних боковых стекол установлены следующим образом:

для физических лиц-резидентов — 30 тысяч сомов;

для юридических лиц — 50 тысяч сомов;

для нерезидентов — 70 тысяч сомов

Изменения вступят в силу через 10 дней.