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Общество

Цены на лекарства в Бишкеке. Что предлагают жителям столицы разные аптеки

При огромном количестве аптек в Бишкеке цены на самые необходимые препараты зачастую сильно разнятся. В ноябре 2023 года в Кыргызстане на лекарственном рынке появился новый игрок — сеть государственных аптек «Эл Аман».

По заявлению министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, основным их преимуществом должны были стать цены ниже рыночных.

Прошло больше полугода, как они работают. Сеть, кстати, продолжает расширяться. Всего на сегодня в Кыргызстане открыли 82 аптеки «Эл Аман», 18 из которых находятся в Бишкеке рядом с поликлиниками и больницами.

Журналист 24.kg прошелся по аптекам, в том числе и государственным, со своим списком лекарств, которые, по его мнению, должны быть в аптечке каждого дома.

Разброс в ценах приличный. На что-то от 200-300 сомов, до практически двойной разницы на один из препаратов.

— Так, за пачку «Ибуфена» в таблетках в одной частной аптеке запросили 61 сом, в другой — уже 148 сомов. В «Эл Амана» препарат стоит 55 сомов.

— Антигистаминный «Фенкарол» в первой аптеке стоил 445 сомов, во второй частной — уже 792 сома. В госаптеке за него просят 333 сома за упаковку.

— Цена на «Парацетамол» в трех аптеках оказалась практически одинаковой — 18, 17 и 15 сомов.

— Пачка обезболивающих таблеток «Кетонал» в первой аптеке стоила 280 сомов, во второй — 277 сомов. В государственной — 150 сомов.

— Перекись водорода — 38, 78 и 15 сомов. «Корвалол» стоил в первой аптеке 40 сомов, во второй — 48, в госаптеке — 29 сомов.

Начальник филиала «Эл Аман» ГП «Фармация» при Министерстве здравоохранения Замирбек Бакаев рассказал 24.kg, что в их сети аптек цены сравнимы с оптовыми, а какие-то препараты еще и дешевле.

«У большинства наших аптек своя направленность. Это зависит от того, у какой больницы она расположена. Например, если аптека возле кардиологии, там больше лекарств от сердечных заболеваний», — отметил Замирбек Бакаев.

Кроме того, низкие цены в данных аптеках влияют и на ценовую политику частных аптек, которые расположены рядом с «Эл Аман». По словам Замирбека Бакаева, в таких условиях другим приходится тоже снижать цены, иначе у них не будет покупателей.

Среди клиентов аптеки «Эл Аман», расположенной на территории Национального госпиталя, мы заметили женщину, которая очень любезно общалась с фармацевтом и покупала лекарства. Оказалось, она тут лечится и приехала в Бишкек из Нарынской области. По словам Гульмиры Эсеналиевой, покупает она лекарства только в государственных аптеках.

«Я инвалид II группы, и мне необходимо регулярно принимать лекарства. По сравнению с частными аптеками в «Эл Аман» лекарства дешевле, а потому доступнее для людей. Например, у нас в Нарынской области тоже открылись эти аптеки, и большинство людей берут лекарства там. Поэтому хотелось бы, чтобы таких аптек открыли побольше», — добавила женщина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295281/
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