В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Керексин»

В Бишкеке сегодня в прокат выходит кыргызская драма «Керексин» режиссера Караша Жанышова.

Адилет и Айжан — самая обычная молодая семья. У Айжан диагностировали четвертую стадию рака. Врачи сообщают, что ей остается жить совсем недолго. Несмотря на тяжелый диагноз, Адилет твердо решает сделать все, чтобы спасти жену и вылечить ее от тяжелой болезни.

Режиссер: Караш Жанышов.

Жанр: семейная драма.

Язык: кыргызский (с убтитры на русском языке).