10:07
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Керексин»

В Бишкеке сегодня в прокат выходит кыргызская драма «Керексин» режиссера Караша Жанышова.

Адилет и Айжан — самая обычная молодая семья. У Айжан диагностировали четвертую стадию рака. Врачи сообщают, что ей остается жить совсем недолго. Несмотря на тяжелый диагноз, Адилет твердо решает сделать все, чтобы спасти жену и вылечить ее от тяжелой болезни.

Режиссер: Караш Жанышов.
Жанр: семейная драма.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).
Актеры: Саламат Калыбек уулу, Темирлан Сманбеков, Арнис Кыдырмышов, Айсанат Эдигеева, Анара Назаркулова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340255/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Фильм «Кара Кызыл Сары» вошел в программу «Недели выдающихся фильмов стран ШОС»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат выходит кыргызская криминальная драма «Аят 4»
Национальный отбор фильмов на «Оскар» начался в Кыргызстане
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Единый рынок услуг, связанных с производством кино, хотят создать в ЕАЭС
Кыргызский фильм «От» («Огонь») получил особую награду на престижном фестивале
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Disney выпустил трейлер фильма «Аватар: Огонь и Пепел»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Мэра и&nbsp;вице-мэра Бишкека на&nbsp;дороге остановили для разборок Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане появится первый национальный автомобиль &laquo;Muras&raquo; В Кыргызстане появится первый национальный автомобиль «Muras»
&laquo;Капитал Банк&raquo;: надежность, стабильность и&nbsp;государственная поддержка «Капитал Банк»: надежность, стабильность и государственная поддержка
Онлайн-переводы в&nbsp;Турцию&nbsp;&mdash; в&nbsp;пару кликов через MBANK Онлайн-переводы в Турцию — в пару кликов через MBANK
&laquo;Банк Компаньон&raquo; предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram «Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram
21 августа, четверг
09:58
В Кыргызстане с вершины Байчечекей эвакуировали двух российских альпинистов В Кыргызстане с вершины Байчечекей эвакуировали двух ро...
09:51
Армия обороны Израиля начала захват Газы
09:39
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Керексин»
09:29
Автодорога Орто-Сай — флагшток будет заасфальтирована
09:25
В Кыргызстане появится первый национальный автомобиль «Muras»