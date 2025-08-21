В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Керексин»

В Бишкеке сегодня в прокат выходит кыргызская драма «Керексин» режиссера Караша Жанышова.
Адилет и Айжан — самая обычная молодая семья. У Айжан диагностировали четвертую стадию рака. Врачи сообщают, что ей остается жить совсем недолго. Несмотря на тяжелый диагноз, Адилет твердо решает сделать все, чтобы спасти жену и вылечить ее от тяжелой болезни.
Режиссер: Караш Жанышов.
Жанр: семейная драма.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).
Актеры: Саламат Калыбек уулу, Темирлан Сманбеков, Арнис Кыдырмышов, Айсанат Эдигеева, Анара Назаркулова.