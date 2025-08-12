Международные эксперты оценят ветеринарную систему Кыргызстана

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев встретился с делегацией экспертов Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) во главе с руководителем субрегионального представительства по Центральной Азии доктором Мереке Тайтубаевым. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, делегация прибыла в Кыргызстан для миссии по оценке эффективности национальной ветеринарной службы. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между КР и WOAH по развитию ветеринарной системы в стране.

Бакыт Торобаев выразил благодарность экспертам за их профессионализм и вклад в укрепление национальной ветеринарной системы, подчеркнув, что данная оценка является важным шагом к модернизации отрасли и ее международному признанию.

Среди уже реализованных мероприятий по развитию ветеринарной системы отмечены усиление контроля за эпизоотической ситуацией, совершенствование законодательной базы в соответствии с международными стандартами, внедрение системы мониторинга заболеваний и обмена эпидемиологической информацией, модернизация лабораторий, а также оснащение пограничных ветеринарных пунктов современным оборудованием.

Подчеркивается, что последовательные реформы в отрасли способствуют повышению эпизоотической устойчивости и создают условия для выхода безопасной сельскохозяйственной продукции Кыргызстана на международные рынки.

Кроме того, кабинет министров намерен в тесном сотрудничестве с WOAH в ближайшем будущем добиться официального статуса «зоны, свободной от ящура» за счет вакцинации против этого заболевания.