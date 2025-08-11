12:25
Памяти подполковника в запасе Игоря Душимова: скоропостижная смерть в 62 года

10 августа на 63-м году жизни скоропостижно скончался подполковник в запасе органов национальной безопасности Кыргызской Республики Душимов Игорь Даулетович.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Памяти подполковника в запасе Игоря Душимова: скоропостижная смерть в 62 года

Руководство, личный состав и совет ветеранов Государственного комитета национальной безопасности выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Игорь Душимов родился 4 января 1962-го в Чимкентской области Казахской ССР. С 1984 по 2002 год проходил службу в органах национальной безопасности, занимая различные оперативные и руководящие должности.

Коллеги и друзья запомнят Игоря Душимова как отзывчивого и доброго человека, надежного товарища и друга. Его светлая память останется в сердцах тех, кто его знал. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339119/
