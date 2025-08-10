09:45
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким 10 августа в Бишкеке было в 2002 году

Самым жарким 10 августа в Бишкеке было в 2002 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39 градусов.

Самым холодным — в 1993-м, когда температура составила +9,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет 24,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 2024 года со среднемесячной температурой +26,2 градуса.

Самым холодным — август 1898-го со средней температурой +20,2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 10 августа в столице малооблачно. Днем воздух прогреется до +34 градусов, а ночью до +21.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339042/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым жарким 9 августа в Бишкеке было в 2024 году
Температурные рекорды. Самым жарким 3 августа в Бишкеке было в 1984 году
Температурные рекорды. Самым жарким 2 августа в Бишкеке было в 2008 году
Температурные рекорды. Июль 2025 года был жарче обычного
Температурные рекорды. Самым жарким 27 июля в Бишкеке было в 2022 году
Температурные рекорды. Самым жарким 26 июля в Бишкеке было в 2021 году
Температурные рекорды. Самым жарким 20 июля в Бишкеке было в 2019 году
Температурные рекорды. Самым жарким 19 июля в Бишкеке было в 2019 году
Температурные рекорды. Самым теплым 13 июля в Бишкеке было в 1992 году
Температурные рекорды. Самым теплым 12 июля в Бишкеке было в 1973 году
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
В&nbsp;200 километрах от&nbsp;границы Кыргызстана начнется строительство АЭС В 200 километрах от границы Кыргызстана начнется строительство АЭС
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
10 августа, воскресенье
09:44
Встреча Путина и Трампа. Лидеры ЕС на экстренном саммите озвучили свое видение Встреча Путина и Трампа. Лидеры ЕС на экстренном саммит...
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким 10 августа в Бишкеке было в 2002 году
09:00
Неделя-24. В Бишкеке вновь переименуют улицы, и почему сносят дома в «Кок-Жаре»
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 августа, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:34
Функция карт с доступом к местоположению пользователей появилась в Instagram
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 августа: днем будет жарко
20:21
Две тысячи граждан могут остаться на улице. Обсужден снос домов в Васильевке
19:38
Мэрия Бишкека провела рейд на барахолке по улице Юнусалиева