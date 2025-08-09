09:11
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким 9 августа в Бишкеке было в 2024 году

Самым жарким 9 августа в Бишкеке было в 2024 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,5 градуса.

Самым холодным — в 1937-м, когда температура составила +10,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет 24,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 2024 года со среднемесячной температурой +26,2 градуса.

Самым холодным — август 1898-го со средней температурой +20,2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 9 августа в столице малооблачно. Днем воздух прогреется до +24 градусов, а ночью до +21.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338902/
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым жарким 3 августа в Бишкеке было в 1984 году
Температурные рекорды. Самым жарким 2 августа в Бишкеке было в 2008 году
Температурные рекорды. Июль 2025 года был жарче обычного
Температурные рекорды. Самым жарким 27 июля в Бишкеке было в 2022 году
Температурные рекорды. Самым жарким 26 июля в Бишкеке было в 2021 году
Температурные рекорды. Самым жарким 20 июля в Бишкеке было в 2019 году
Температурные рекорды. Самым жарким 19 июля в Бишкеке было в 2019 году
Температурные рекорды. Самым теплым 13 июля в Бишкеке было в 1992 году
Температурные рекорды. Самым теплым 12 июля в Бишкеке было в 1973 году
Температурные рекорды. Самым теплым 6 июля в Бишкеке было в 1968 году
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
В&nbsp;200 километрах от&nbsp;границы Кыргызстана начнется строительство АЭС В 200 километрах от границы Кыргызстана начнется строительство АЭС
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
9 августа, суббота
09:07
Садыр Жапаров ознакомился с планами развития Каракола Садыр Жапаров ознакомился с планами развития Каракола
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким 9 августа в Бишкеке было в 2024 году
08:52
О встрече с Уиткоффом Путин также рассказал главам Китая, Беларуси, ЮАР и Индии
08:15
Неожиданно. Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 августа, пятница
23:38
Ультратонкие смартфоны Samsung станут еще тоньше
23:14
Трамп обвиняет главу Intel в связях с Китаем
22:43
В роли Джульетты красный пикап. В Эстонии грузовики и экскаваторы сыграли пьесу
22:26
Курсы по военной безопасности и учения «Север-2025» пройдут в Нарынской области
22:00
Государственная ипотека. Кто и как ее может получить