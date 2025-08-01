Температурные рекорды. Июль 2025 года был жарче обычного

Июль в этом году был жарче нормы, но не побил температурный рекорд. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Фактическая температура месяца, по данным наблюдений, составила +28,1 градуса. Это выше на 2,6 градуса среднего месячного показателя — +25,5.

В июле 2025-го также не было зафиксировано температурных рекорда по отдельным дням. Самая высокая температура воздуха +39 была 20 июля. Самая низкая (+14,1) зафиксирована 12 июля.

Напомним, самым жарким днем месяца за всю историю метеонаблюдений было 16 июля 2015 года с температурой +42,1 градуса. А наиболее прохладный день был 8 июля 1936 года. Тогда температура составила 7,4 градуса.