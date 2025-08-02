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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким 2 августа в Бишкеке было в 2008 году

Самым жарким 2 августа в Бишкеке было в 2008 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,5 градуса.

Самым холодным — в 1989-м, когда температура составила +7,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет 24,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 2024 года со среднемесячной температурой +26,2 градуса.

Самым холодным — август 1898-го со средней температурой +20,2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 2 августа в столице малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +29 градусов, а ночью до +19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338157/
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