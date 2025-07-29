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Общество

Disney выпустил трейлер фильма «Аватар: Огонь и Пепел»

Компания Disney выпустила трейлер третьей части фильма Джеймса Кэмерона об Аватаре. Об этом сообщает Variety.

Премьера картины запланирована на 19 декабря 2025 года. На YouTube трейлер киноленты уже посмотрели более 8,3 миллиона людей.

Напомним, что вторая часть «Аватар: Путь воды» вышла три года назад, где зрителей познакомили с водным кланом Меткайина. В продолжении саги создатели подготовили сюжетные сюрпризы во главе с появлением нового пепельного племени.

«Вы увидите гораздо больше Пандоры, чем когда-либо раньше. Это безумное приключение и пиршество для глаз, но в нем также очень высокая эмоциональная ставка, больше, чем когда-либо. Мы заходим на действительно сложную территорию для всех персонажей, которых вы знаете и любите», — отметил режиссер.

Отмечается, что в фильм вернутся Сэм Уортингтон и Зои Салдана, а также Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Бритэн Далтон, Джек Чемпион, Тринити Джо-Ли Блисс, Бэйли Басс, Джоэл Дэвид Мур, Иди Фалько и Дилип Рао. К актерскому составу также присоединились Дэвид Тьюлис (Гарри Поттер) и Мишель Йео («Все везде и сразу»).

В следующей части «Аватара» семья Джейка Салли и водный клан Меткайина объединятся, чтобы сразиться с огненным племенем и полковником Куоритчем. Примечательно, что глава племенных Варанг умеет управлять огнем и сжигает части лесов Пандоры. В конце трейлера она заявляет: «Ваша богиня здесь не властна».

Сообщается, что изначально «Путь воды» и «Огонь и Пепел» задумывались как один фильм, но Джэймс Кэмерон решил разделить сагу на две картины из-за масштабности сюжета.

«Появятся новые персонажи, и один из них, я уверен, вам точно либо понравится, либо вы будете его ненавидеть», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337830/
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