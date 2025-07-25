Был горяч и неопытен. Откровения экс-мэра Балыкчи Султана Кермалиева

Очень быстро набравший популярность в Кыргызстане предприниматель, которого назначили мэром Балыкчи и быстро уволили, Султан Кермалиев дал интервью 24.kg.

Напомним, что его назначили главой Балыкчи 1 июля 2025 года, в должности он пробыл 14 дней. За короткое время Султан Кермалиев быстро набрал популярность в социальных сетях благодаря своим высказываниям. Кроме того, он является одним из авторов скульптур Зевса и Посейдона на пляже Green City в Балыкчи, которые вызвали общественный резонанс.

Султан Кермалиев родился в 1989-м в Бишкеке, окончил школу-гимназию № 37. Получил диплом инженера в области гражданского строительства Кыргызско-Российского Славянского университета. В 2023 году награжден Почетной грамотой президента за вклад в развитие Иссык-Кульской области.

— Каким было ваше детство?

— Родители жили небогато, и мы часто переезжали — съемные квартиры, они часто уезжали на заработки. За 11 лет поменял пять школ — учился в средней школе № 10 села Пригородного, в Беловодском, в столичных школах № 12 и 37. После я поступил в КРСУ на отделение «Промышленное гражданское строительство». Меня два раза отчисляли, но я восстанавливался, причем на бюджет. Отчисляли не за плохую учебу, а за то, что работал. Мама тогда была контролером, и я помогал раздавать счета. Днем работал, ночью курсовые писал и не всегда успевал — крутился как мог. Из-за этого и отчисляли. А вообще, зарабатывать деньги я начал с шестого класса.

Фото из архива Султана Кермалиева

После КРСУ много чем занимался. Основное направление — строительство из металлоконструкций. Мне еще с университета это направление понравилось, потому что там курсовые писал на эти темы на отлично и все в голове осталось. То есть те металлоконструкции, которые наши инженеры годами делают, я в уме мог быстро нарисовать и собрать. Из-за этого и ценили, наверное. В университете нас учила Римма Хасановна — советская школа обучения. Она прямо ругалась за лишний перерасход металла. Говорила, что нас за такую работу могут посадить. А сейчас такого нет.

— Какими проектами раньше занимались?

— Кроме строительства, занимался экологией, выступал на форумах, мы пытались изменить мир к лучшему. Я занимался переработкой бытовых отходов — из пластика делал черепицу, ноу-хау выпустили — светящуюся тротуарную плитку.

Перед назначением на пост мэра занимался бизнесом — была большая строительная компания, но работали по найму. То есть другие организации-подрядчики брали заказы и нанимали нас. Помимо этого, в Балыкчи открыл свою компанию по производству малых архитектурных форм — фонтаны, фонари — и по благоустройству пансионатов. Была идея одеть Иссык-Кульскую область в оправу, достойную нашей жемчужины. Раньше, например, те же качели везли из Бишкека. Стоила одна примерно 20 тысяч сомов, а чтобы ее привезти в Чолпон-Ату, еще надо было 20-30 тысяч сомов. Это слишком дорого. Поэтому пошла идея открыть цех в Балыкчи. Это хороший транспортный узел, охватывающий север и юг Иссык-Куля и даже Нарынскую область.

Самая первая нашумевшая работа на Иссык-Куле — это пирс пансионата «Палм Бич». Мы его отстроили и для привлечения туристов сделали ролик для хайпа. Запустили хозяина пансионата на его внедорожнике по пирсу. Султан Кермалиев

Потом пирс в виде комуза. Сразу скажу, что это не моя идея, а моего учителя Тахира Сакеева. Я его предложил для другого места, но президент сказал, чтобы его поставили именно в «Рух-Ордо». Построили мы его в кратчайшие сроки. Это 1 тысяча 800 квадратных метров над водой плюс 800 квадратов старого пирса вытащили из воды со сваями, установили на берегу и сделали прогулочную зону. Все сделали за 45 дней, трудились днем и ночью.

Сложность была в том, что на территорию «Рух-Ордо» невозможно завезти тяжелую технику. Из-за этого около 500 тонн строительных материалов ребята перенесли вручную.

Фото из интернета

Ну и статуи Зевса и Посейдона — их мы поставили, чтобы разрекламировать Балыкчи. И, как и задумывалось, это создало большую шумиху. Когда закончатся работы, тот пирс будет привлекателен не только для местных туристов, но и для иностранцев. Его просто надо правильно разрекламировать.

— Каким образом вы стали мэром Балыкчи?

— Никогда не планировал работать в госструктурах или в какой-нибудь крупной компании. Но так сложилось, что полтора года назад я потерял отца, потом через месяц ушел мой дедушка. И когда стоишь и смотришь, что человек с собой ничего не забирает, ломаются ценности. То есть до этого на уме были только деньги, а потом и они потеряли смысл.

Да, я продолжал работу, но такого рвения, как раньше, не было. Тогда я начал подумывать работать для народа — пойти в госструктуры. В общем, сам напросился, мне оказали доверие и назначили мэром. Я искренне старался, прямо жил в мэрии. Сотрудники не дадут соврать — секретарша утром заходила в кабинет, а я там спал после ночи с работы с документами.

Я старался, как мог, но не хватило опыта — я же не работал на госслужбе, а там свои правила, этика. Другими словами, было бешеное желание, но не было опыта. Султан Кермалиев

Да, я подвел. После назначения мэром меня добавили в WhatsApp-группу руководителей мэрии. Там было около 100 человек, и я удивился, потому что город маленький и столько чиновников. Первое, что я отправил в группу, — картинку, где в лодке сидят люди со штурвалами, с надписью: «А что, весла с собой никто не догадался взять? А кто будет работать?»

— Какого быть мэром города?

— Наверное, из-за истощенности в работе я вел себя агрессивно, ругался со всеми. Я не спал, занимался бухгалтерией, передавал документацию по бизнесу, потому что на посту мэра мне надо было отойти от него. Занимался делами города и плюс желание помочь всем. Мне многие говорили, что немного надо перестроиться, прежде чем идти на эту должность. Я не понимал их. Говорили, что я слишком открытый и близко все к сердцу принимаю. А там ведь город с населением в 60 тысяч человек, и каждый с проблемами шел. Я быстро закончился — мало того, что себя в пропасть вел, мог и город за собой забрать.

Сняв меня с должности, они сделали правильно. Благодаря назначению я отошел от фирмы. А из-за того, что убрали с поста, я без работы отдыхаю — за много лет впервые. Султан Кермалиев

— Какие выводы сделали после увольнения?

— Очень благодарен президенту и его команде за то, что вовремя заметили — я не справляюсь, выгораю. По собственному желанию я бы не ушел — есть же гордость. Сам напросился. Даже под дулом пистолета сам не ушел бы. После увольнения я отправился в Сон-Куль отдохнуть один, думал обо всем. Без телефона, без связи, без соцсетей — сидишь и понимаешь свои ошибки. Как говорится: «Научись находить причины своих проблем в себе, тогда и проблем будет меньше».

Опять-таки я поругался со всеми — с родственниками, друзьями, коллегами. У меня были такие друзья, которые после всего этого звонили моей маме и просили подписать заявление, что я неадекватный, меня положат в больницу и трогать не будут. Я не знаю, как именно они хотели помочь мне. А я адекватный — хотите справку покажу?

— Какие у вас планы?

— Есть желание остаться в команде Садыра Нургожоевича, потому что восхищен его работой и действиями. Я никогда не льстил никому и всегда говорю правду в лицо. Я его видел вне камер, без публики, его образ остался у меня в голове.

Это было во время строительства оздоровительно-реабилитационного центра «Алтын балалык». Ребята не успевали, и я взял в руки кисточку и начал красить. Потом подошли из госохраны и сказали, чтобы мы выстроились для демонстрации президенту. Руки тогда у меня были в краске, и я попросил помыть их — вдруг поздороваемся. Тогда мне сказали: «Да кто с тобой будет здороваться? Иди». Потом приходит Садыр Нургожоевич и с каждым из нас здоровается. Вот этим уважением я и восхитился.

Управлять городом — это, оказывается, не как на строительной площадке. Есть свои нюансы. Надо учиться. Я постараюсь, конечно, поработать над собой, может, в школу мэров в Москве запишусь, может, в школу губернаторов в Турции. Султан Кермалиев

Может быть, поеду в Ош учиться у мэра Женишбека Токторбаева. Кстати, очень хороший человек. Когда я был простым сварщиком, работал у него на объекте. Мы впервые приехали в южную столицу, целый день отработали и думали, что нас в барак какой-нибудь заселят. Но пришел Жениш байке, сказал помощнику отвести нас в баню, а после разместить в отеле. А там такой отель был — наверное, самый шикарный в городе. Я был очень удивлен.

Я признаю свои ошибки, прошу прощения у коллег, которых доставал в 4.00, поднимал с постели и заставлял работать. А у них, кроме работы и маленькой зарплаты в мэрии, есть семьи. За «агрессивную игру» мне дали желтую карточку и посадили на скамью запасных. Я постараюсь научиться и, если нужно будет кого-нибудь заменить, буду готов.