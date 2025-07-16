17:52
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Мастер-класс от мэра в отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у Сон-Куля

Бывший мэр города Балыкчи Султан Кермалиев, проработавший на посту всего две недели, не унывает после отставки. В понедельник его сняли с должности, а уже сегодня он выложил в социальные сети видео, где дрифтует на внедорожнике на фоне живописного озера Сон-Куль в Нарынской области, все это под песню «Я свободен».


Судя по кадрам, экс-градоначальник решил взять от лета все — с ветерком и ревущим мотором.

Напомним, что дорогой внедорожник, на котором Султан Кермалиев активно передвигался даже в период своей короткой мэрской карьеры, и ранее вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Тогда горожане интересовались, входит ли такой транспорт в служебный пакет новоиспеченного главы города.
Султана Кермалиева назначили мэром Балыкчи в начале июля, однако спустя две недели его отправили в отставку.

Причины официально не уточняли, но, судя по настроению экс-чиновника, расставание с должностью он воспринял как возможность устроить себе летний «дрифт-отпуск».

Пока одни бывшие чиновники — в СИЗО, другие — на допросах, Султан Кермалиев выбрал свой путь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336455/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Рев моторов и дым шин: как прошел первый этап соревнований по дрифту в КР
Дрифтовавшего на BMW в центре Каракола водителя оштрафовали на 40 тысяч сомов
Водителя, устроившего дрифт в парке «Ынтымак», оштрафовали на 15 тысяч сомов
В Иссык-Атинском районе двоих водителей свадебного кортежа оштрафовали за дрифт
Дрифт на «жигулях». Лихача в Караколе оштрафовали на 7 тысяч 500 сомов
Дрифт на «жигулях». В Караколе жалуются на лихача, портящего дорожное полотно
Водителя Mercedes оштрафовали на 7 тысяч 500 сомов за дрифт и автохулиганство
На Иссык-Куле оштрафовали водителя автомобиля, который дрифтовал на берегу озера
В городе Ош несколько водителей устроили дрифт на центральной площади
ЧП на чемпионате по дрифту: никто из пострадавших заявление не писал
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Выезд на&nbsp;природу. Медики рассказали, что должно быть в&nbsp;походной аптечке Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
16 июля, среда
17:47
Полис ОСАГО в виде цифрового документа теперь доступен в приложении Tunduk Полис ОСАГО в виде цифрового документа теперь доступен...
17:46
Мастер-класс от мэра в отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у Сон-Куля
17:44
В Бишкеке мотоцикл оказался под колесами грузовика
17:27
На Иссык-Куле пройдет VII Кыргызско-Российский экономический форум
17:11
МВД КР выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из Китая