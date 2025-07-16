Мастер-класс от мэра в отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у Сон-Куля

Бывший мэр города Балыкчи Султан Кермалиев, проработавший на посту всего две недели, не унывает после отставки. В понедельник его сняли с должности, а уже сегодня он выложил в социальные сети видео, где дрифтует на внедорожнике на фоне живописного озера Сон-Куль в Нарынской области, все это под песню «Я свободен».

Судя по кадрам, экс-градоначальник решил взять от лета все — с ветерком и ревущим мотором.

Напомним, что дорогой внедорожник, на котором Султан Кермалиев активно передвигался даже в период своей короткой мэрской карьеры, и ранее вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Тогда горожане интересовались, входит ли такой транспорт в служебный пакет новоиспеченного главы города.

Султана Кермалиева назначили мэром Балыкчи в начале июля, однако спустя две недели его отправили в отставку.

Причины официально не уточняли, но, судя по настроению экс-чиновника, расставание с должностью он воспринял как возможность устроить себе летний «дрифт-отпуск».

Пока одни бывшие чиновники — в СИЗО, другие — на допросах, Султан Кермалиев выбрал свой путь.