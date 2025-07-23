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Общество

В Бишкеке начали сносить пристройки к кафе. Их возвели в охранной зоне БЧК

Фото мэрии. Снос пристроек к кафе «Алмаз»

Управление по контролю за землепользованием совместно с МП «Тазалык» приступило к демонтажу незаконно возведенной части кафе «Алмаз» на улице Ганди, 156б. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что часть сооружения самовольно размещена в охранной зоне Большого Чуйского канала (БЧК), где строго запрещено строительство временных или капитальных объектов.

«Владельцы обустроили зону отдыха прямо в санитарной полосе вдоль канала, что является грубым нарушением действующего законодательства в сфере землепользования и водоохранных норм», — говорится в сообщении.

При этом основное здание кафе сносу не подлежит — демонтаж осуществляется только в пределах охранной зоны вдоль канала, как того требуют нормы законодательства.

В муниципалитете подчеркивают, что совместные действия УКЗ и МП «Тазалык» направлены на наведение порядка, соблюдение закона и санитарной безопасности в городе.

Работы по освобождению охраняемых территорий и участков общего пользования от незаконных построек будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337279/
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