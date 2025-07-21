22 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — отрезки улиц Салиевой, Саратовской, Курманджан Датки;

9.30-18.00 — отрезки улиц Горького, Матросова, Дружба;

9.00-17.00 — жилмассивы «Орок» (улицы Орокская, Кулчоро), «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Гагарина), улицы Токтогула, 93, отрезки улиц Серегина, Кеминской, Фучика, БЧК, село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Панфилова, Жерге-Тал), улица Лумумбы, 139;

11.00-18.00 — село Достук (улицы 6-я линия, 7-10).

2 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Новоленинградская, Токтогула, Шелководная, Токтогула, Кыштобаева, Кутманалиева, Ленина, Октябрьская, Иссык-Кульская), села Бору-Баш, Чолпон, Жылдыз, Тепке, Саруу, Коргонду-Булак.

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — села Талды-Булак, Арал, Чолпонбай (кошары), Аманбаево, Чолпонбай, Кок-Сай.

4 Нарынская область Нарынская область

9.30-19.30 — село Чолок-Кайын;

14.00-18.00 — село Жерге-Тал;

10.00-20.00 — села Кара-Суу, Дыйкан;

10.00-19.00 — село Казарман (улицы Дооткулова, Бердалиева);

9.30-14.00 — село Чаек.

5 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Алма-Атинская, Восточная, Коммунарская, ПМК-3, Подгорная, тупик Алма-Атинский), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский, улица Строительная, жилмассив «16 га», улицы Новостройка, Проектируемая, Алиакбаров), Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, улицы Мичурина, Северная, Комсомольская, Мамыркалиева, Горького, Советская, Лермонтова, переулок Веселый), село Кара-Жыгач (улицы Бакая, Новостройка, Новая, Людмилы);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Первомайская, Агрономическая), село Полтавка (улица Горького);

9.00-17.00 — села Суусамыр, Сосновка (улица Фрунзе);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Торт-Куль (улица Центральная), Нур (улица Ладышева);

9.00-18.00 — село Кашелен (улица Токтогула);

Кантский РЭС

9.00-11.00 — села Сары-Жон, Ленинское, Жайылма, Туз (улицы Максутбаева, Чекирова, Гагарина, Мусаходжоева);

11.30-18.00 — село Новопокровка (улицы Манаса, Набережная, Пушкина, Ленина, Кирова, Фрунзе, Советская, Юбилейная, Мичурина, Чкалова, Чапаева, Строительная, Шопокова, Айтматова, Турсун Баря);

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Садовое (улицы Первомайская, Громова, Ситникова от Ленина до Крупской, Энгельса, Мирошниченко, Комсомольская, Пионерская, Шевченко, Советская);

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улицы 27-го партсъезда, Комсомольская, Школьная), Кепер-Арык, Чон-Арык, Мураке, Садовое (улица Советская);

Сокулукский РЭС

15.00-17.00 — села Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская, Акатай), Манас (улицы Дружба, Пушкина, Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Широкая, Проектируемая, Радиоцентральная);

9.00-18.00 — села Чат-Кель (улицы Первомайская, Восточная), Студенческое (улицы Ново-Садовая, Проектируемая, Беговая, Юбилейная, Комсомольская, Намазалыажы, Алымбай-Ата, переулок Ново-Садовый), Кун-Туу (улицы Сейдесенбаева, Молдосан, Иманалиева, Осмоналы, переулок Западный), Токбай (улица Исмаила), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Проектируемая);

9.00-17.00 — село Национальное (улица Садовая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Советская, Ленина, Верхняя, Луговая, Ташкентская, Подгорная), Эркин-Сай (улицы Мамбет, Эгембердиева);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Западная, Космонавтов, Бугрянка, Сельская, Садовая, Луговая, Береговая, Мичурина, Колхозная), Ак-Бешим (улицы Токоева, Мирная, Наматбек, Токомбаева, Ташбаева), Прогресс (улицы Центральная), город Токмак (улицы Жантаева, Калинина);

Иссык-Атинский РЭС