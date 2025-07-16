Горнолыжный кластер «Ала-Тоо Резорт». На аукционе продано 4 лота

В рамках реализации проекта по строительству горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт» 15 апреля прошел первый аукцион. Об этом 24.kg сообщает Госагентство по управлению госимуществом.

По его данным, на аукционе было продано 4 лота. Стоимость проданных на аукционе земельных участков составила от 4 миллионов 876 тысяч сомов до 337 миллионов 363 тысяч сомов.

Проданные лоты:

- Земельный участок для строительства пятизвездочного отеля: площадь - 15 тысяч 660 квадратных метров, цена - 337 миллионов 363 тысячи 380 сомов;

- Земельный участок для строительства и эксплуатации комплекса пятизвездочного отеля: площадь - 458 квадратных метров цена - 7 миллионов 863 тысячи 860 сомов;

- Земельный участок для строительства и эксплуатации VIP-коттеджей: площадь - 216 квадратных метров, цена - 4 миллиона 876 тысяч 848 сомов;

- Земельный участок для строительства и эксплуатации VIP-коттеджей: площадь - 216 квадратных метров, цена - 4 миллиона 784 тысячи 832 сомов.

Отмечается, что аукцион по продаже земельных участков на месте строительства горнолыжного курорта «Ала-Тоо Резорт» продолжится 16, 17 и 18 июля.

Напомним, что Садыр Жапаров 14 июля провел рабочее совещание в Чолпон-Ате, посвященное ходу подготовительных работ по строительству всесезонного кластера «Ала-Тоо Резорт».