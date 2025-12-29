11:07
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

На площади Ала-Тоо в Бишкеке выявлен факт незаконного разведения огня

Службой экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов по городу Бишкек и Аламединскому району в рамках проведенных рейдовых мероприятий был выявлен факт нарушения законодательства.

В ходе рейда на площади Ала-Тоо в Бишкеке зафиксирован факт незаконного, несанкционированного разведения огня, по которому приняты меры. За данное правонарушение на основании статьи 230 Кодекса КР «О правонарушениях» на виновную сторону наложен штраф в размере 28 тысяч сомов.

Кроме того, получено гарантийное письмо о полном прекращении разведения огня начиная с 29 декабря 2025 года.

Экологическая и техническая служба надзора и далее будет усиливать контрольные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и соблюдение общественного порядка, и призывает граждан строго соблюдать экологические требования и нормы законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356427/
просмотров: 562
Версия для печати
Материалы по теме
Горнолыжный кластер «Ала-Тоо Резорт». На аукционе продано 4 лота
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Киевскую в&nbsp;Бишкеке сделают пешеходной: по&nbsp;улице запустят электробусы и&nbsp;трамвай Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай
Генерал Чотбаев об&nbsp;Афганистане, цене слова и&nbsp;борьбе с&nbsp;лжеветеранами Генерал Чотбаев об Афганистане, цене слова и борьбе с лжеветеранами
Бизнес
Какой вы&nbsp;предприниматель? Тест Какой вы предприниматель? Тест
Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с&nbsp;сетью клиник Acıbadem Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с сетью клиник Acıbadem
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
29 декабря, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 декабря Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 дека...
10:58
В Кыргызстане отметили 124-летие отца-основателя Жусупа Абдрахманова
10:53
Муниципальная инспекция и акимиаты мэрии Бишкека получили служебные автомобили
10:46
Глава службы информполитики обновил флаг Кыргызстана на вершине Учителя
10:43
Валентина Шевченко признана лучшей по итогам 2025 года по версии MMA Junkie