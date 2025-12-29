На площади Ала-Тоо в Бишкеке выявлен факт незаконного разведения огня

Службой экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов по городу Бишкек и Аламединскому району в рамках проведенных рейдовых мероприятий был выявлен факт нарушения законодательства.

В ходе рейда на площади Ала-Тоо в Бишкеке зафиксирован факт незаконного, несанкционированного разведения огня, по которому приняты меры. За данное правонарушение на основании статьи 230 Кодекса КР «О правонарушениях» на виновную сторону наложен штраф в размере 28 тысяч сомов.

Кроме того, получено гарантийное письмо о полном прекращении разведения огня начиная с 29 декабря 2025 года.

Экологическая и техническая служба надзора и далее будет усиливать контрольные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и соблюдение общественного порядка, и призывает граждан строго соблюдать экологические требования и нормы законодательства.