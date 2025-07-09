Мэрский характер: как Балыкчи прославился выходками своих градоначальников

В начале июля имя мэра Балыкчи Султана Кермалиева прогремело в соцсетях и СМИ. Поводом стал его эмоциональный конфликт с местными жителями и волонтерами, вылившийся в ругань прямо на камеру.
Ситуация вызвала широкий резонанс: Султана Кермалиева резко раскритиковали за поведение, несоответствующее статусу чиновника. Но внимательный взгляд на историю города показывает: Султан Кермалиев — далеко не первый мэр Балыкчи, прославившийся скандалами.
Мы решили вспомнить, как вели себя его предшественники и почему пост мэра этого города в Иссык-Кульской области словно тянет к себе фигуры, чье поведение вызывает общественный резонанс.
Алмаз Мамбетов: «Псина лает, караван идет»
В 2018 году на критику в свой адрес тогдашний мэр Балыкчи Алмаз Мамбетов отреагировал фразой: «Псина лает, караван идет». Комментарий вызвал бурю негодования в соцсетях. Люди напомнили чиновнику, что он обязан отвечать на вопросы граждан, а не оскорблять их.
Марат Кудайбергенов: «Я помощник депутата, мне можно?»
Следующий мэр Балыкчи — Марат Кудайбергенов — оказался в центре внимания еще до своего назначения в 2019 году. Ранее он работал помощником депутата Жогорку Кенеша Урмата Ишенбекова. В 2017-м во время дорожного рейда сотрудники милиции остановили его Lexus-570 с тонировкой передних стекол.
Марат Кудайбергенов отказался подчиниться инспекторам, ссылаясь на свой статус. В итоге тонировку сняли, но только с одного стекла. Кудайбергенов, не стесняясь, заявил, что «все равно наклеит обратно». Поведение вызвало волну критики, но не помешало его дальнейшему карьерному росту — вскоре он стал мэром.
Султан Кермалиев: скандал недели
На этом фоне нынешний мэр Султан Кермалиев, буквально за неделю попавший в топ самых обсуждаемых новостей, выглядит логичным продолжением традиции. Видео и фотографии с его участием мгновенно разлетелись по Telegram-каналам и стали поводом для мемов.
Назначение на должность мэра Балыкчи, кажется, стало настоящим тестом на выдержку и публичность. Пока, увы, его с треском проваливают.