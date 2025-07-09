Мэрский характер: как Балыкчи прославился выходками своих градоначальников

В начале июля имя мэра Балыкчи Султана Кермалиева прогремело в соцсетях и СМИ. Поводом стал его эмоциональный конфликт с местными жителями и волонтерами, вылившийся в ругань прямо на камеру.

Ситуация вызвала широкий резонанс: Султана Кермалиева резко раскритиковали за поведение, несоответствующее статусу чиновника. Но внимательный взгляд на историю города показывает: Султан Кермалиев — далеко не первый мэр Балыкчи, прославившийся скандалами.

Мы решили вспомнить, как вели себя его предшественники и почему пост мэра этого города в Иссык-Кульской области словно тянет к себе фигуры, чье поведение вызывает общественный резонанс.

Алмаз Мамбетов: «Псина лает, караван идет»

В 2018 году на критику в свой адрес тогдашний мэр Балыкчи Алмаз Мамбетов отреагировал фразой: «Псина лает, караван идет». Комментарий вызвал бурю негодования в соцсетях. Люди напомнили чиновнику, что он обязан отвечать на вопросы граждан, а не оскорблять их.

Фото из социальных сетей. Алмаз Мамбетов: «Псина лает, караван идет»

Фото из интернета. На одном из кадров машина двигалась по улице Ибраимова со скоростью 74 километра в час.

Марат Кудайбергенов: «Я помощник депутата, мне можно?»

Позже в Сети всплыл еще один инцидент. Камеры видеонаблюдения в разных частях города зафиксировали, что один и тот же госномер 578 ACD стоит на пяти разных автомобилях. На одном из кадров машина двигалась по улице Ибраимова со скоростью 74 километров в час. Пользователи предположили, что к этим нарушениям может быть причастен сам Мамбетов, который на тот момент уже занимал другую госдолжность. Подтверждения этому официально не прозвучало, но и опровержений не последовало. Скандал затих, но осадок остался.

Следующий мэр Балыкчи — Марат Кудайбергенов — оказался в центре внимания еще до своего назначения в 2019 году. Ранее он работал помощником депутата Жогорку Кенеша Урмата Ишенбекова. В 2017-м во время дорожного рейда сотрудники милиции остановили его Lexus-570 с тонировкой передних стекол.

Фото 24.kg. Марат Кудайбергенов: «Я помощник депутата, мне можно?»

Читайте по теме 26-летний талант. Что известно о новом мэре Балыкчи и его связях

Марат Кудайбергенов отказался подчиниться инспекторам, ссылаясь на свой статус. В итоге тонировку сняли, но только с одного стекла. Кудайбергенов, не стесняясь, заявил, что «все равно наклеит обратно». Поведение вызвало волну критики, но не помешало его дальнейшему карьерному росту — вскоре он стал мэром.

Султан Кермалиев: скандал недели

На этом фоне нынешний мэр Султан Кермалиев, буквально за неделю попавший в топ самых обсуждаемых новостей, выглядит логичным продолжением традиции. Видео и фотографии с его участием мгновенно разлетелись по Telegram-каналам и стали поводом для мемов.

Фото из социальных сетей. Видео и фотографии с его участием мгновенно разлетелись по Telegram-каналам и стали поводом для мемов.

Пока Султан Кермалиев от комментариев воздерживается, в Балыкчи гадают: как долго он продержится на должности? Его поведение даже пришлось комментировать президенту Садыру Жапарову.

Назначение на должность мэра Балыкчи, кажется, стало настоящим тестом на выдержку и публичность. Пока, увы, его с треском проваливают.