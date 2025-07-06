Температурные рекорды. Самым теплым 6 июля в Бишкеке было в 1968 году

Самым теплым в Бишкеке 6 июля было в 1968 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +40,4 градуса.

Самым холодным — в 1947-м, когда температура воздуха составила +12,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июля для столицы составляет 25,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2019 года со среднемесячной температурой +28,7 градуса.

Самым холодным — июль 1898-го со средней температурой +21,8 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 6 июля в столице солнечно. Днем воздух прогреется до +33 градусов, а ночью - до +22.