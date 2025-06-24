За три дня в Бишкеке выявили 78 детей, оказавшихся на улицах в ночное время

С 18 по 20 июня на территории Первомайского района сотрудники правоохранительных органов провели рейды с целью выявления и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что рейды проходили в два этапа — дневной и ночной — на территории крупных рынков: «Кудайберген», «Сары-Озон», «Азиз», в жилмассивах «Ак-Босого», «Пригород», «Маевка», а также в центральной части района, включая площадь Ала-Тоо.

В ходе ночного рейда на площади Ала-Тоо обнаружено 73 несовершеннолетних, находившихся на улице без сопровождения взрослых. Из них 63 ребенка передали родителям, а 10 детей доставили в Центр профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

В результате в дневное время выявили пять несовершеннолетних, осуществлявших трудовую деятельность на территории рынков «Сары-Озон» и «Азиз».

Со всеми детьми и их законными представителями провели профилактические беседы, составили акты и направили информацию в соответствующие органы по месту жительства для организации дельнейшей социальной поддержки и профилактической работы.

Власти города призывают родителей усилить контроль за досугом несовершеннолетних и не допускать их пребывания на улице в позднее время без сопровождения взрослых.