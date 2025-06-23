Депутат призывает провести проверку всех роддомов в Бишкеке

Депутат парламента Камила Талиева раскритиковала деятельность врачей роддомов. Об этом она заявила на заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша при обсуждении проект Закона «О ратификации соглашения о гранте многостороннего целевого фонда доноров для программы повышения качества первичной медико-санитарной помощи в Кыргызской Республике».

По ее словам, к депутатам поступает множество жалоб на коррупцию в Минздраве, в роддомах. «Роженицы жалуются, что без денег на них врачи не обращают внимания. Приезжающие из соседних стран платят большие деньги, за ними врачи хорошо смотрят. Врачи погрязли в коррупции: берут деньги как с государства, так и простых граждан. Ничего уже не боятся врачи и незаконно обогащаются. Надо проверить все роддома в Бишкеке. Я бы обратилась с таким предложением к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Нельзя так оставлять ситуацию. В стране растет число материнской смертности, надо что-то делать с этим», — призвала Камила Талиева.

В Минздраве отметили, что с начала года зарегистрировано девять случаев материнской смертностью. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.