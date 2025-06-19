В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Жубайым»

Бишкеке сегодня в прокат выходит кыргызская комедия «Жубайым» («Супруга») режиссеров Мирлана Омуралиева и Темирлана Эркинова.

Улук решает развестись с женой Элизой после двух месяцев брака. Увидев это, его родители решают устроить ему урок — и инсценируют собственный развод. Все идет по плану, пока шутка не становится слишком реальной. Семейная комедия о том, как легко сыграть в развод — и как сложно вернуть любовь.

Режиссеры: Мирлан Омуралиев, Темирлан Эркинов.

Жанр: комедия, мелодрама.

Язык: кыргызский.

Актеры: Аскат Сулайманов, Гульжамал Мамытбекова, Адеми Бейшенбекова, Алишер Анарбек уулу.