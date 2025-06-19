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Общество

В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Жубайым»

 Бишкеке сегодня в прокат выходит кыргызская комедия «Жубайым» («Супруга») режиссеров Мирлана Омуралиева и Темирлана Эркинова.

Улук решает развестись с женой Элизой после двух месяцев брака. Увидев это, его родители решают устроить ему урок — и инсценируют собственный развод. Все идет по плану, пока шутка не становится слишком реальной. Семейная комедия о том, как легко сыграть в развод — и как сложно вернуть любовь.

Режиссеры: Мирлан Омуралиев, Темирлан Эркинов.
Жанр: комедия, мелодрама.
Язык: кыргызский.
Актеры: Аскат Сулайманов, Гульжамал Мамытбекова, Адеми Бейшенбекова, Алишер Анарбек уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333224/
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