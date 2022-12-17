В Бишкеке отметят 200-летие венгерского поэта Шандора Петефи

В Бишкеке 20 декабря в честь 200-летия со дня рождения венгерского поэта Шандора Петефи состоится чтение стихов. Об этом 24.kg сообщили в посольстве Венгрии в Бишкеке.

Прозвучат избранные произведения двух поэтов Шандора Петефи и Алыкула Осмонова в исполнении учащихся столичных школ и любителей поэзии.

«Судьбы двух поэтов удивительно похожи. Сын кумано-кыпчакских степей Шандор Петефи и сын великих гор Алыкул Осмонов оба пронесли сквозь жизнь и свою поэзию горячую любовь к родине, воспевая в своих стихотворениях любовь и свободу», — отметили организаторы.

Шандор Петефи — венгерский патриот, непримиримый борец за свободу своей родины, чье произведение «Народная песня» стало символом венгерской революции 1848 года. Несмотря на то что жизнь поэта оборвалась очень рано, он оставил после себя богатейшее наследие и навсегда остался в памяти народа как любимый поэт, революционер и основоположник поэзии на национальном языке.