Штормовое предупреждение. В Бишкеке ожидаются гроза и сильный ветер

В течение ближайших трех часов, а также в вечернее время в Бишкеке и на территории Чуйской области ожидаются гроза и сильный ветер, сообщает МЧС.

По данным ведомства, ветер будет дуть с запада со скоростью 15-20 метров в секунду. В отдельных районах возможны резкие порывы ветра и ухудшение погодных условий.

МЧС призывает граждан быть осторожными, избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями, деревьями и линиями электропередачи, а также по возможности оставаться в помещениях в часы непогоды.

Водителям рекомендуется соблюдать особую осторожность на дорогах и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.