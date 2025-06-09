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Общество

Более ста малышей с врожденным пороком сердца ждут очереди на операцию

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев посетил Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов, где встретился с родителями детей с врожденным пороком сердца и ожидающих операции. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, родители подняли острый вопрос о длительном ожидании очереди на операцию и недостаточном доступе к жизненно необходимой кардиохирургической помощи.

По словам министра, ежегодно в Кыргызстане рождается около 600 детей с врожденными пороками сердца, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве в первые недели жизни. Однако в настоящее время операции делают лишь 20-30 из них. В листе ожидания уже более 100 детей, и реальная потребность в кардиохирургии значительно выше.

«Мы понимаем, что детская кардиохирургия — это одно из самых уязвимых направлений. В НИИХСиТО идет капремонт, после завершения которого кардиохирургия вернется в здание с расширенными возможностями: увеличится количество коек, реанимационных мест, и, как следствие, число проводимых операций», — подчеркнул Эркин Чечейбаев.

Министр также сообщил о развитии инфраструктуры:

  • В Джалал-Абаде планируется строительство отдельного кардиохирургического центра.
  • В Бишкеке завершается ремонт на базе Института кардиологии, где ранее проводилось только терапевтическое лечение. Теперь там будут оперировать взрослых пациентов, что позволит разгрузить институт.
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В проекте «Медицинский городок», активно продвигаемом правительством, кардиология станет центральным направлением и предполагается создание корпуса на 300-350 коек.

Министр также объяснил, как формируется очередь на операции. Он подчеркнул, что экстренные пациенты с критическим состоянием (например с сатурацией кислорода менее 30) оперируются в первую очередь, поскольку счет идет на часы. Плановые операции проводятся ежедневно — в среднем по две в день.

Эркин Чечейбаев затронул проблему посредников, предлагающих отправку пациентов за рубеж. Он призвал родителей обращаться в государственные медучреждения, где в ряде случаев операции могут сделать бесплатно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332059/
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