Корейский фонд помог провести 452 операции детям с врожденными пороками сердца

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу встретился с делегацией корейского общественного фонда «Милал жүрөк» во главе с его президентом Ли Чжонгже. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Фонд, основанный в 1987 году, ведет деятельность в 25 странах мира, оказывая поддержку детям с врожденными пороками сердца. Только в Кыргызстане проведено 452 операции, также пациентам предоставлена необходимая финансовая помощь.

Спикер ЖК выразил признательность руководству и коллективу фонда за спасенные жизни. «Мне известно о вашей многолетней работе по проведению операций детям с сердечными заболеваниями, благодаря чему многие дети полностью избавляются от своего недуга. Ваша помощь не только продлевает жизни, но и укрепляет кыргызско-корейскую дружбу», — сказал он.

Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что Корея уделяет особое внимание здравоохранению и активно развивает медицинский туризм. «Необходимо расширять обмен опытом между врачами и активно сотрудничать для совместной борьбы с тяжелыми заболеваниями», — добавил он.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша

В свою очередь президент фонда Ли Чжонгже, рассказывая о деятельности организации, заметил, что последние 15 лет они оказывают помощь кыргызстанским детям.

«Мы не ограничиваемся только операциями, большое внимание уделяется обучению врачей, особенно хирургов. Кроме того, предоставляются стипендии тем, кто стремится получить медицинское образование в Корее. Наша главная цель — помочь детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и одновременно внести вклад в развитие системы здравоохранения КР через повышение кадрового потенциала специалистов», — сообщил он.

Во время встречи торага Жогорку Кенеша высоко оценил работу Чой Минкянга, виртуозно обеспечившего перевод беседы.

На встрече также присутствовали председатель комитета по социальной политике Винера Раимбачаева и депутат парламента Жалолидин Нурбаев.