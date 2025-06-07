На первом поезде из Бишкека в Балыкчи прибыли 696 пассажиров

6 июня в Балыкчи Иссык-Кульской области прибыло 696 пассажиров на первом поезде. Об этом сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По его данным, в составе поезда 12 вагонов: пять стандартных, один люкс, четыре VIP, одно VIP-купе и один вагон-генератор.

Для удобной и безопасной доставки пассажиров к побережью озера в Балыкчи созданы все необходимые условия. По данному направлению ГП «НК «Кыргыз темир жолу» провело работу — капитальный ремонт более пяти километров железной дороги. Это инфраструктурное обновление повышает качество туристического маршрута и обеспечило прямой доступ пассажиров к берегу озера.

Мэрия Балыкчи торжественно встретила гостей, организовав для них праздничную концертную программу. В ходе мероприятия артисты исполнили национальные песни, создав незабываемую атмосферу для гостей города.