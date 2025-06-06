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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом

Сегодня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников — Курман айт.

Этот светлый день напоминает о вечных духовных ценностях — милосердии, сострадании, взаимопомощи и уважении к ближним. Он призывает к терпимости, уважению к старшим и почитанию памяти усопших.

Пусть благие молитвы и добрые пожелания, произнесенные в этот день, принесут в каждый дом мир, здоровье и благополучие.

Паломникам, совершающим хадж, желаем легкого пути и благополучного возвращения на родину.

Пусть этот праздник станет поводом для добрых дел и теплых встреч.

Курман айт майрамыбыз куттуу болсун!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331431/
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