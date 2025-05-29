Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене

Несмотря на глобальные усилия, тысячи женщин и девочек в Кыргызстане, особенно в сельской местности, продолжают сталкиваться с менструальной бедностью. Об этом сообщает региональный офис Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии.

Ежегодно 28 мая отмечается Международный день менструальной гигиены для привлечения внимания к проблемам, связанным с менструальным здоровьем, гигиеной и равным доступом к санитарным условиям.

Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к отдельному месту для мытья и переодевания. Лишь 17 процентов сельских домов подключены к водопроводу, а 85 процентов туалетов — это холодные выгребные ямы.

Кроме того, каждая седьмая девушка в возрасте 15-19 лет пропускает учебу или работу во время менструации. Женщины в селах в два раза чаще умирают от заболеваний мочеполовой системы, чем в городах.







Менструация — это естественная часть жизни любой женщины и девочки. А доступ к средствам гигиены и санитарным условиям — это не привилегия, а базовое право каждой женщины и девочки на здоровье, безопасность и уважение к человеческому достоинству.