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Общество

Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене

Несмотря на глобальные усилия, тысячи женщин и девочек в Кыргызстане, особенно в сельской местности, продолжают сталкиваться с менструальной бедностью. Об этом сообщает региональный офис Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии.

Ежегодно 28 мая отмечается Международный день менструальной гигиены для привлечения внимания к проблемам, связанным с менструальным здоровьем, гигиеной и равным доступом к санитарным условиям. 

Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к отдельному месту для мытья и переодевания. Лишь 17 процентов сельских домов подключены к водопроводу, а 85 процентов туалетов — это холодные выгребные ямы.

Кроме того, каждая седьмая девушка в возрасте 15-19 лет пропускает учебу или работу во время менструации. Женщины в селах в два раза чаще умирают от заболеваний мочеполовой системы, чем в городах.

 


Менструация — это естественная часть жизни любой женщины и девочки. А доступ к средствам гигиены и санитарным условиям — это не привилегия, а базовое право каждой женщины и девочки на здоровье, безопасность и уважение к человеческому достоинству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330877/
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