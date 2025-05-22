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Общество

На границе Кыргызстана и Казахстана построят транспортно-логистический комплекс

В столице состоялось заседание Кыргызско-Казахстанского делового совета — важный шаг в укреплении экономического взаимодействия двух братских стран. Об этом сообщают в Торгово-промышленной палате КР.

По ее данным, президент ТПП КР Темир Сариев подчеркнул стратегическую значимость укрепления кооперации между нашими государствами. Он отметил, что союз бизнеса двух стран — это не только про торговлю, но и про общее развитие, рабочие места, новые технологии и устойчивый рост.

«Наши экономики тесно переплетены. Пришло время выходить на новый уровень партнерства — через совместные проекты, логистику и производственную кооперацию», — заявил он.

ТПП
Фото ТПП. Кыргызско-казахский деловой совет

Казахстанская делегация представила впечатляющий инвестиционный проект — строительство международного транспортно-логистического комплекса (ИТЛК).  Его построят в приграничном районе двух стран.

Цель ИТЛК — создать мощный центр обработки, хранения и дистрибуции товаров с выходом на международные рынки. Комплекс объединит:

— складирование, хранение, сортировку и упаковку товаров;
— производство и реализацию новых товаров;
— юридические и финансовые консультации;
— аренду торговых мест и логистические услуги;
— услуги экспортно-импортного оформления

Проект направлен на:

— создание новых производств и рабочих мест;
— улучшение агрологистики и переработки сельхозпродукции;
— привлечение технологий и диверсификацию АПК;
— развитие экспорта и конкурентоспособной продукции.

Также обсуждались вопросы модернизации КПП на кыргызско-казахстанской границе и реализация проекта автодороги Алматы — Иссык-Куль, которая станет новым драйвером туризма и торговли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330008/
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