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Общество

22 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 1;
  • 9.30-17.30 — отрезок улицы Менделеева;
  • 8.30-20.00 — 7-й микрорайон, 14-16, 15/4, 23/2, 23/3;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Ак-Марал, Репина, Валдайская, Ак-Кайын, Ак-Тан, Термечикова, Садыбакасова);
  • 9.00-17.00 — улица Киевская, 95, жилмассив «Балбан-Таймаш», микрорайон «Достук», улица Кайназарова, жилмассив «Келечек», 6;
  • 8.00-13.00 — село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Виноградная, Школьная, Южная, Молодая Гвардия, Веселая, Совхозная, Родниковая, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева);
  • 13.00-18.00 — село Маевка (улицы Новая, Жапарова, Южная, Веселая, Карасуйская, Родниковая, Сонкольская, Жаз, Тепличная, Полевая, Ала-Арчинская, Молодая Гвардия), жилмассивы «7 га» (улицы Алтын-Казык, Ак-Жол, Конуш, Жетиген, Тынчтык, Тоо-Моюн, Сары-Челек, Жаштык), «6,9 га», «Тамырчы», «Умут»;
  • 9.00-13.00 — отрезки переулка Боровского, улиц Тоголока Молдо, Можайского;
  • 13.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Заводская, Панфилова, Кыргызская);
  • 10.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Луговая, Коллекторная, Полевая).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Ынтымак, Радужная, Кенеш, жилмассив «Кырман», зерноток), Ленинское (улица Набережная), Карла Маркса (улица Молодая Гвардия), Байтик (улицы Эшмамбет, 60 лет Октября), Сарбан (улица 40 лет Киргизии, жилмассив);

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — Кара-Балта (улица Российская);
  • 9.00-17.00 — село Петропавловка (улицы Яровая, Шевченко, Садовая, Советская, Ленина, Фрунзе, Мельница, Пограничная);
  • 9.30-17.00 — село Суусамыр;

Кантский РЭС

  • 9.00-16.00 — село Кызыл-Байрак (улица Беккулова);
  • 9.00-17.00 — село Кашкелен (улицы Токтогула, Сматова);
  • 9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Атая, Фрунзе, Мира, Достук, Советская, Линейная, Алма-Атинская, Чапаева, Мичурина, Крупской, Кирова);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Гоголя), Сретенка (улица Токтогула);
  • 9.00-19.00 — села Садовое (улицы Токтогула, Ленина, Восточная, Украинская, Строительная, Ключевая, Садовая, Новостройка, Ынтымак, Биримдик), Петровка (улицы Киргизская, Ленина, Ломоносова, Центральная, Новая, Шевченко, Толстого, Новостройка, МТФ, Беш-Терекская, Больничная, Советская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Крупской, Фрунзе, Западная, Комсомольская, Пушкина, Ленина, Южная, Дружбы, Токтогула, Красноармейская, Ала-Арчинская, Кирова, Проектируемая, Степная, Западная, Фрунзе, Жениш, тупик Степной), Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз, Дача-Су), поселок Взлетный (авиагородок), село Сокулук (улицы Фрунзе, Индустриальная, переулок Новый);
  • 9.00-18.00 — село Кызыл-Туу (улицы Мамеева, Заречная, Проектируемая, Билалы, Абакир, Свечникова, Жыламыш, Якупбаева, Ибраимова, Ибрагимова, Кенжебек Назар, Жылжымышова, Конок, Табышалиева, Кулова, Молдобай, дачи «Прогресс», «Монолит»);
  • 8.00-17.00 — село Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улицы Ак-Сай, Ак-Кайын, Алмаз, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Кол-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, Ак-Жол, Аксы, Тилектеги, Ынтымак, Базаралы, Проектируемая, Кетмен-Тобо, Кут-Ордо, Кызыл-Эмгек, Алтын-Бешик, Талас, Ак-Буура, Ак-Тал, Биримдик, Ийгилик, Гулматова, Жолдубаева, Анаралы-Ата, Арашан, Береке, Машрак Сонун, Медер, Жакшылык, Жаштык, Чокморова, Айтматова, Абдыкыяз, Сагын);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Навои, Базарная), Тельман (улица Айтымбет);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Бешим, Заказник, Калиновка, город Токмак (улицы Жантаева, Ломоносова, Веселая, Родниковая, Набережная, Нижне-Луговая, Ленина (район бани), Охотничья, Куйбышева, Горького, Саадаева, Верхне-Луговая, Фурманова, Дубовицкого, Панфилова, 1а);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Ивановка (СКГЭ «Геология»);
  • 9.00-18.00 — село Нурманбет.
3
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — Каракол (улицы Гоголя, Айтбаева, Киевская, Новостройка, Алтын-Казык, Гебзе, Абдрахманова, Асанбулатова, Кыйсатова, Орускулова, микрорайон «Восход», 1), пгт Пристань, села Чон-Жаргылчак, Барскоон, Ак-Терек, Кичи-Жаргылчак, Ала-Баш, Дон-Талаа, Калкагар, Туура-Суу, Каджи-Сай, Торт-Кул, Эшперов, Тасма;
  • 13.00-17.00 — села Кара-Шаар, Оттук. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329908/
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