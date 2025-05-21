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Общество

Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц

В Бишкеке транспортный коллапс. Поездки, которые раньше занимали 20—30 минут, теперь растягиваются на два часа. Горожане возмущаются: столица буквально стоит в пробках, и у большинства водителей нет ни времени, ни нервов на то, чтобы ежедневно выживать в условиях постоянных заторов.

Вина — масштабные дорожные работы, которые, по мнению многих бишкекчан, ведут без учета наличия альтернативных маршрутов. Часто улицы перекрываются полностью, а схемы объезда не предлагают вовсе.

24.kg провело небольшой опрос среди горожан по этому поводу.

Азамат, водитель такси:

— Я каждый день теряю по три-четыре часа в пробках. Если утром я раньше тратил 25 минут на маршрут, сейчас это два часа. И клиенты злятся, и заработка меньше. Неужели нельзя все делать поэтапно?

Садик, школа, работа — везде нужно ездить. Я выезжаю в 6.30, чтобы хоть как-то успеть. Улицы перекрыты, светофоры не работают. Просто ужас!

Жазгуль, мама троих детей:

Алия, жительница южной части города:

— Новые улицы открывают, а через неделю опять перекапывают. Такое ощущение, что никакой логики нет. Где координация? Где планы работ?

Тем временем в социальных сетях появляются фотографии и видео с улиц города — заторы в часы пик тянутся на километры. Горожане призывают мэрию разработать четкий график и схему ремонта, чтобы избежать полного транспортного паралича.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329798/
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