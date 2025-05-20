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Общество

Против введения ограничений на передачу продуктов в СИЗО выступили активисты

Платформа действий медиа Кыргызстана выступила с обращением по поводу условий передачи продуктов в СИЗО в жаркую погоду и угрозы правам человека.

«19 мая 2025 года у следственного изолятора № 1 города Бишкека, по сообщениям очевидцев и журналистов, с раннего утра выстроилась очередь из более чем 300 человек. Родственники задержанных пытались передать еду своим близким. Однако из-за действующего порядка, предусматривающего запрет на передачу продуктов для самостоятельного приготовления, разрешены только готовые блюда. В условиях палящей жары это не просто неудобство — это фактор потенциального отравления, санитарной угрозы и унижения человеческого достоинства», — говорится в сообщении.

Представители Платформы действий медиа Кыргызстана попытались передать продукты журналистке Канышай Мамыркуловой, находящейся под стражей.

«Речь шла о базовых продуктах, которые можно использовать без риска. Однако сотрудники СИЗО отказали, сославшись на регламент. Это подтверждает: даже при наличии ресурсов задержанным фактически блокируется право на безопасное питание.

Важно подчеркнуть, что подобная ситуация наблюдается ежедневно в течение уже более полугода, с момента введения ограничений на передачу продуктов. Ранее задержанные имели возможность самостоятельно готовить пищу из переданных продуктов (овощей, круп, макарон, яиц и другого). Однако с изменением порядка, несмотря на отсутствие в СИЗО стационарных кухонь и запрет на плитки, передача таких базовых и относительно безопасных продуктов была запрещена без предоставления полноценной альтернативы.

В течение холодных месяцев проблема казалась менее острой, но с наступлением теплого сезона и особенно в условиях резкого повышения температуры риски стали прямыми и очевидными. Готовая пища портится еще до момента передачи, а задержанные не имеют возможности заменить ее другими средствами. Это создало реальную угрозу санитарной безопасности и усилило психологическое давление — как на самих арестантов, так и на их близких», — добавляют журналисты.

Кроме того, отмечается в сообщении, в подобных условиях особенно уязвимыми оказываются те задержанные, чьи семьи не имеют возможности ежедневно готовить и приносить готовые блюда. Таким образом, при отсутствии доступа к приготовлению пищи и невозможности получать базовые продукты, возникает реальная перспектива недоедания, а в ряде случаев — фактического голода.

«Переданная пища, особенно в жаркое время суток, быстро теряет пригодность. Ожидая в очереди по несколько часов, родственники передают еду, которая уже начала портиться. А когда и в каком виде она доходит до самих задержанных — остается неизвестным. Все это в комплексе представляет угрозу здоровью и элементарному человеческому благополучию», — добавляют в ПДМК.

Согласно статье 10 Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого является Кыргызская Республика, все лица, лишенные свободы, должны содержаться с гуманностью и с уважением к присущему человеку достоинству.

Однако в описанной ситуации мы видим системное противоречие:

  • Право на питание обеспечивается формально, но фактически подрывается.

  • Запрет сопровождается отсутствием альтернатив, что превращает регламент в механизм риска.

  • Нарушается принцип непричинения вреда, фундаментальный для любого правового государства.

«Системная неэффективность, имитирующая санитарный контроль, выглядит как наказание до суда — в обход презумпции невиновности. Мы признаем необходимость соблюдения противопожарных норм, однако текущий порядок демонстрирует подмену цели средствами. Запрет на плитки и отсутствие кухни — это не основание лишать человека пищи», — говорится в сообщении.

При грамотной логистике возможны разумные решения:

  • разрешение на передачу термостойких, не скоропортящихся продуктов (крупы, сухие гарниры, овощи, хлеб, яйца);

  • организация централизованного разогрева пищи на территории учреждения;

  • введение санитарных стандартов хранения и выдачи еды без нарушения техники безопасности;

  • гуманизация порядка ожидания: навесы, график, питьевая вода, электронная очередь.

В связи с этим активисты обратились к президенту как гаранту Конституции и прав человека:

  • взять под личный контроль ситуацию с условиями содержания в СИЗО;
  • инициировать реформу регламентов передачи продуктов, обеспечив баланс между безопасностью, гуманностью и правами;
  • поручить разработку временной инфраструктуры: санитарных точек, навесов, режима очередей, обеспечения тенью и водой.

Жогорку Кенешу просят взять под парламентский контроль эти вопросы.

Омбудсмену взять под контроль ситуацию с условиями содержания в СИЗО и передачи продуктов задержанным гражданам.

Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН):

  • срочно пересмотреть регламент с учетом санитарно-гигиенических и климатических рисков;
  • разрешить передачу безопасных продуктов, не требующих термообработки;
  • организовать доступную и гуманную систему ожидания: тень, скамейки, медик, электронная очередь;
  • обеспечить условия для краткосрочного хранения и оперативной передачи еды.

Генеральной прокуратуре:

  • провести надзорную проверку исполнения стандартов содержания под стражей в СИЗО № 1 и аналогичных учреждениях;
  • дать правовую оценку запрету на передачу продуктов, выявить превышения полномочий или халатность;
  • принять меры прокурорского реагирования с представлением об устранении нарушений и обязательством представить обновленный порядок передачи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329707/
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